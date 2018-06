Depressão no Mar do Sul da China provoca agravamento do tempo esta semana

Segundo informações disponibilizadas no site dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG), “prevê-se que a depressão localizada na parte central do Mar do Sul da China se mova para a ilha de Hainão e se intensifique, gradualmente, nos próximos dias”. Deste modo, a partir do meio desta semana, os aguaceiros na região vão passar a ser frequentes e poderá haver trovoadas. “Como ainda existem grandes incertezas nos dados de previsão, aconselhamos à população que preste atenção às últimas informações meteorológicas emitidas por esta direcção”, escrevem os SMG.

Para hoje, prevê-se que a temperatura oscile entre os 26° de mínima e os 33° de máxima, com a humidade a variar entre os 65% e os 95%. Pode esperar-se céu muito nublado com intervalos de abertas e aguaceiros ocasionais. Até ao final da semana, a temperatura não deverá passar os 30°, mas a humidade poderá chegar aos 98%. O céu deverá manter-se encoberto ou muito nublado, com aguaceiros ocasionais e períodos de trovoada.

No passado sábado, o Observatório de Hong Kong anunciava na sua página de Facebook que tinha identificado duas áreas de baixas pressões que se estavam a formar no Mar do Sul da China e que se podiam desenvolver, atingindo a cidade esta semana. Uma das depressões tropicais estava a mover-se em direcção a Norte, podendo trazer aguaceiros ao Sul da China ainda esta semana, enquanto que a outra, que se estava a formar a Este das Filipinas, poderia mover-se em direcção ao Sudeste da China. Segundo informações disponibilizadas no site do Observatório de Hong Kong ontem à noite, o organismo previa que a primeira depressão tropical se podia desenvolver para uma tempestade tropical amanhã à tarde. C.V.N.