Canídromo garante entregar novo plano até sexta-feira

O director-executivo do Canídromo garantiu ao PONTO FINAL que a empresa vai cumprir o novo prazo estipulado pelo Governo para entregar uma segunda proposta. Stanley Lei assegurou que a campanha de adopção relançada na sexta-feira se encontrava a decorrer “no mínimo há dois ou três anos” mas que, até ao momento, muito poucos pedidos foram apresentados.

Catarina Vila Nova

O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) confirmou ao PONTO FINAL que rejeitou o pedido da Companhia de Corridas de Galgos Macau (Yat Yuen) de permanecer no Canídromo por mais um ano, por não ter poderes para autorizar a extensão do prazo. Porém, o plano de adopção apresentado pela Yat Yuen obteve a concordância do organismo, que se disponibilizou para prestar todo o apoio técnico necessário, quer para concluir os processos de adopção, quer para assegurar a saída dos animais do território, se a empresa assim o entender. Stanley Lei, director-executivo do Canídromo, garantiu a este jornal que a companhia está disposta a ajudar “toda a gente” que queira adoptar os animais, desde que seja preenchido primeiro o formulário de adopção disponível no site. Em resposta às declarações de Lei ao PONTO FINAL, Albano Martins, presidente da Sociedade Protectora dos Animais – Anima, levantou dúvidas quanto à veracidade da campanha de adopção, mas disse que a ia partilhar com outras organizações a nível internacional.

Após ter visto recusado o pedido de permanecer no Canídromo por mais um ano, a Yat Yuen tem agora até sexta-feira para apresentar um novo plano ao Governo. Stanley Lei assegurou que uma segunda proposta está já a ser preparada e que a empresa vai conseguir cumprir com o novo prazo estipulado. “A nossa equipa está já a preparar a segunda proposta e nós vamos apresentá-la ao Governo até sexta-feira”, afirmou o responsável. Até ontem, a companhia continuava sem saber onde colocar os cães após 21 de Julho, data em que têm que abandonar as instalações do Canídromo. Isto porque, segundo explicou a Yat Yuen na sua página, os galgos têm que ser submetidos a um treino de domesticação antes de poderem ser dados para adopção. “É sobre isso que ainda estamos a falar com o Governo. Ainda temos de decidir após apresentarmos a proposta ao Governo ou talvez o Governo tenha uma contra-proposta”, disse Lei.

Contrariamente ao que havia dito Angela Leong na passada terça-feira, quando a administradora da Yat Yuen afirmou terem acabado as corridas no Canídromo, Stanley Lei disse ontem que os animais continuam a correr. “Ainda estamos a correr, é a nossa responsabilidade. Temos cães que já estão reformados e alguns ainda estão a correr mas, no total, temos mais de 600 cães”, declarou o director-executivo.

CAMPANHA DE ADOPÇÃO DECORRE “NO MÍNIMO HÁ DOIS OU TRÊS ANOS”

Sobre a campanha de adopção dos galgos, Stanley Lei afirmou que esta tem vindo a decorrer “no mínimo há dois ou três anos” mas que, após a reunião com o Governo, no dia 23 de Maio, a empresa teve que suspender essa secção do site para proceder a actualizações. “Nós começamos [a campanha] há alguns anos, mas o problema é que, após a reunião com o Governo, suspendemos temporariamente o site para podermos actualizar a informação porque algumas das taxas baixaram”, explicou o director-executivo, frisando que, antes de 23 de Maio, “esses formulários estavam já disponíveis”. Como exemplo, o responsável apontou a taxa da licença, que baixou de mil patacas para 900.

Ainda assim, apesar de Stanley Lei afirmar que a campanha tem já, pelo menos, três anos, foram apresentados até à data “muito poucos” pedidos de adopção. “Nós também recebemos pedidos de fora [de Macau] mas, até ao momento, muito poucos, não muitos”, disse o responsável. O director-executivo da Yat Yuen afirmou que o método da adopção “é a única abordagem responsável”, quando questionado se os cães apenas poderiam ser adoptados através da companhia. “Eu penso que esta é a única abordagem responsável porque se nós não soubermos para onde é que eles vão nem quem vai cuidar deles isto não é muito responsável”, afirmou dirigente, acrescentando que a empresa é também responsável por informar o Governo do futuro paradeiro dos animais.

O director-executivo da Yat Yuen garante que a campanha está “aberta para todos”, independentemente da empresa ou organização, desde que os interessados disponibilizem um conjunto de dados pessoais. “Tudo o que têm que fazer é muito simples, é preencher um formulário porque nós também temos que dar esta informação ao Governo para que o Governo decida se o candidato é adequado ou não. Sem qualquer informação sobre a pessoa que quer adoptar o cão nós não podemos fazer nada porque precisamos que o Governo ajude a atribuir a licença ao novo dono”, explicou.

“ESSA CAMPANHA SIMULADA DE ADOPÇÃO É PARA ELES FICAREM LÁ”

Albano Martins duvida da veracidade da campanha relançada na sexta-feira, por acreditar que se trata de um “truque” da Yat Yuen para estender o tempo em que pode permanecer no Canídromo. “Essa campanha simulada de adopção é para eles ficarem lá. É impossível eles saírem até 21 de Julho, eles sabiam que tinham que sair, portanto, porque é que não fizeram isto há mais tempo?”, questionou o presidente da Anima. O activista rejeita também as declarações de Stanley Lei, em que o director-executivo afirma que a campanha decorre há três anos. “Desde 2012 que eles dizem que têm uma campanha de adopção que não tinha nenhum formulário. Montanhas de pessoas mandaram e-mail e cartas que nunca foram respondidos. O meu pessoal especializado disse que nunca houve [fichas de adopção]”.

Ainda assim, Albano Martins afirma que a Anima está disposta a preencher os formulários de adopção e garante que, quando estes estiverem disponíveis em inglês, vai divulgar a campanha a nível internacional. “O Canídromo nunca vai dar animais à Anima pela simples razão que nós destruímos o negócio deles. Vou contactar os meus colegas a nível internacional, das organizações mundiais – são mais de 50 que nos apoiam – e dizer ‘vocês assim que tiverem o site em inglês vão lá e preencham aquilo tudo e mandem’”, disse o também economista.

O presidente da Anima disse também ter recebido, na sua página pessoal de Facebook, vários comentários difamatórios. “Nos períodos de luta maior do Canídromo recebemos sempre isso. Desde [alegarem] que ficamos com cinco milhões de patacas, que eu ganho uma fortuna paga pela Anima, que eu como cães e gatos, que eu vendo cães e gatos a um restaurante”, enumerou o activista. Albano Martins explicou que vai reunir todas estas informações e também o assassinato de uma cadela e os ataques ao site da Anima e entregá-los à Polícia Judiciária.