Ávila perto do pódio em Guangdong

O piloto português de Macau, Rodolfo Ávila, ficou em quarto lugar na primeira corrida do fim-de-semana em Guangdong na terceira jornada do Campeonato da China de Carros de Turismo.

Depois de duas sessões de treinos-livres de sexta-feira em boa forma, Rodolfo Ávila viu-se limitado na decisiva sessão qualificação de sábado de manhã por um problema de motor. Tendo apenas efectuado uma volta rápida ao circuito dos arredores da cidade de Zhaoqing durante a sessão, o piloto do VW Lamando nº9 não foi além do oitavo lugar da grelha de partida para a primeira das duas corridas do programa.

Ávila conseguiu sair ileso dos vários toques da primeira volta, típicos das lutas de meio de pelotão daquele que é o mais forte campeonato de carros de Turismo do continente asiático, começando de seguida a subir posições rumo ao quarto lugar final. “Não foi uma corrida fácil porque as diferenças de andamento são muito pequenas, e esta é uma pista onde é difícil ultrapassar. Conseguir terminar em quarto, foi o melhor possível. Ainda ganhei algum tempo ao carro que seguia à minha frente, mas no final da corrida já não tinha pneus, nem o nosso carro tinha velocidade de ponta para acompanhar os Ford nas rectas”, explicou o piloto, num comunicado enviado pela equipa.

Com a grelha de partida da segunda corrida a ser formada pela ordem inversa dos primeiros 13 classificados da primeira corrida, Ávila largou para a Corrida Principal, ontem, do 10º posto. O piloto da SAIC Volkswagen conseguiu subir sete posições, mas à 12ª volta, quando se preparava para ultrapassar o segundo classificado, um toque entre ambos os carros, que danificou um braço de suspensão do seu carro ditou o fim prematuro da corrida.

A temporada regressa no fim-de-semana de 21 e 22 de Julho, no circuito de Xangai Tianma.