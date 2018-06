As reflexões sobre a cidade do calígrafo Ambrose So

Até sexta-feira, a exposição de caligrafia chinesa “Reflexões de Macau” reúne na galeria do IACM cerca de 40 obras da autoria do director executivo da Sociedade de Jogos de Macau (SJM), Ambrose So Shu Fai. Apaixonado pela arte da caligrafia chinesa desde a infância e promotor desta arte desde há décadas, o empresário admite que é difícil atrair a atenção dos jovens, desde que os pincéis de caligrafia foram substituídos por canetas e computadores.

Cláudia Aranda

Na exposição de caligrafia chinesa “Reflexões de Macau”, o empresário e calígrafo Ambrose So Shu Fai reúne poemas escritos sobre arquitectura, cultura, religião e os costumes de Macau, durante as dinastias Ming e Qing, apresentados em caligrafia, “com o propósito de reflectir sobre as transformações da cidade”, explicou o director executivo da Sociedade de Jogos de Macau (SJM) no discurso de inauguração, na passada sexta-feira.

Ao PONTO FINAL, o empresário, apaixonado pela caligrafia chinesa desde a infância, admitiu que esta é uma arte que atrai cada vez menos a gente nova. “Não é popular entre os jovens, porque os alunos não precisam de escrever com pincéis nas escolas, hoje. Eles usam canetas ou até mesmo computadores”.

Mas, prossegue Ambrose So, quando a caligrafia é organizada como uma actividade extra-curricular, como a pintura ou a fotografia, atrai bastante público, havendo muitos adultos que se matriculam em aulas de caligrafia organizadas por instituições de ensino. Ambrose So garante que esta não é uma arte exclusiva de uma “nata cultural”. “Não é só para a elite. O chinês tem o seu uso prático, e você pode ter acesso à caligrafia chinesa desde que tenha uma paixão por ela”.

“Reflexões de Macau” vai estar aberta ao público até sexta-feira, 8 de Junho, na galeria de exposições do IACM, no edifício do antigo Leal Senado. A mostra, que se realiza a convite do “Projecto de Promoção de Artistas de Macau” da Fundação Macau, reúne cerca de 40 obras, incluindo “trabalhos em escrita oráculo em ossos, selo, clerical, semi-cursiva, bem como inscrições em esteira de bambu e madeira”. Na mesma ocasião, foi lançada uma publicação com o mesmo título da exposição.

Para esta exposição, o empresário reescreveu também alguns dos seus anteriores trabalhos, cujos conteúdos são idênticos, mas consistindo num “reflexo da jornada da caligrafia durante o meu trabalho em Macau nas últimas quatro décadas”. Mas, “com uma frescura que me traz à memória porque razão comecei”, acrescenta.

A Ambrose So interessa explorar “o lugar de destaque de Macau no comércio externo da China e no intercâmbio cultural na Rota Marítima da Seda”, que resultou nesta cidade “enriquecida com ambas as culturas orientais e ocidentais”. “A influência das matrizes Chinesa e Portuguesa nos últimos quatro séculos contribuiu para a singular cultura Sino-Lusa de Macau”, acrescenta.

É esta influência que o calígrafo tem vindo a transpor para o seu trabalho, nesta e em exposições anteriores, com vista a contribuir “para uma melhor compreensão do papel essencial de Macau como ponte no intercâmbio entre a cultura oriental e ocidental, e na sua utilização como plataforma entre a China e a Europa na iniciativa ‘Uma Faixa e Uma Rota’”, afirmou o empresário.

Paixão pela caligrafia

Ambrose So fundou em 1985 a Associação de Caligrafia Jiazi, que preside até hoje. A associação “tem cerca de 110 membros de todas as esferas sociais”, a maioria “são professores de cursos de caligrafia, em instituições terciárias, secundárias e primárias”, afirmou ao PONTO FINAL. “Temos encontros regulares para intercâmbio e uma exposição bienal que mostra as obras dos nossos membros, com o objectivo de promover a caligrafia e atrair os mais jovens para apreciar esta forma de arte e cultura”. Em 2017, por esta mesma altura, a associação apresentou uma exposição também no Centro Comunitário Kam Pek de Macau.

“Juntamo-nos ao Governo e outras associações artísticas e culturais para promover a caligrafia chinesa em Hong Kong, Macau e China continental. Nos últimos anos, comecei a dar temas às nossas exposições, cobrindo filosofias chinesas como o confucionismo, o taoísmo e o budismo, unindo tempos antigos e modernos com o objectivo de levar os jovens a apreciar as raízes da cultura chinesa”.

Segundo o presidente Ambrose So, a associação organiza cursos de formação em caligrafia para professores. Os seus membros também foram juízes em concursos de caligrafia chinesa para adultos e estudantes ao longo dos últimos 20 anos.

A caligrafia chinesa é desde a infância “o passatempo preferido” do empresário, lê-se no preâmbulo do livro lançado na mesma ocasião. “A minha jornada na caligrafia pode ser resumida em três etapas nos últimos quarenta anos. Começando por apreciar a arte e a desfrutá-la como um hobby, passei a torná-la parte integrante da minha vida e a usá-la para o benefício da comunidade”, diz o calígrafo.

Sem qualquer curso formal, Ambrose So começou por imitar peças de caligrafia e, gradualmente, foi compreendendo a estrutura dos caracteres chineses. Depois de concluir os estudos universitários, matriculou-se num curso de caligrafia na Escola Profissional e Educação Contínua da Universidade de Hong Kong.

O empresário realizou já exposições individuais de caligrafia em cidades como Pequim, Xangai, Guangzhou, Macau, Hong Kong, Taiwan, Lisboa e Aveiro, em Portugal. Os seus trabalhos de caligrafia foram tema de uma série de selos da RAEM, intitulada “Arte de Macau – Caligrafia Chinesa”, em 2000. As suas obras fazem parte das colecções de vários museus.