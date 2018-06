“Arte de Caracteres de Chen Qiuzhi” inaugura no Centro UNESCO

Uma exposição sobre “Arte de Caracteres de Chen Qiuzhi – Tinta e Natureza” apresenta-se na galeria de exposições e na sala polivalente do Centro UNESCO, organizada pela Fundação Macau, entre os dias 5 e 9 de Junho. A cerimónia de abertura terá lugar amanhã, 5 de Junho, pelas 18h30. A exposição inclui mais de 30 obras de caligrafia moderna do artista Chen Qiuzhi, nascido em 1965 na montanha Taiyang, vila de Wangjiang, na província de Anhui. O artista começou a aprender em criança a escrita com o pai. No início dos anos de 1990, foi para Shenzhen estudar pintura a óleo e desenvolveu um conhecimento artístico sobre a arte ocidental. Em 2006, o artista criou o Centro Artístico da Montanha Taiyang de Shenzhen, renovando uma casa na aldeia de Dafen, para divulgar a cultura e estética tradicional chinesas. Chen Qiuzhi usa elementos da caligrafia tradicional como orientação e a beleza da estrutura dos caracteres chineses como base. O artista “expressa a sua paixão pela vida nos traços verticais e horizontais que desenha”, rompendo as regras da caligrafia tradicional.

