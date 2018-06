‘Águias’ goleiam e estão mais perto do título

O Benfica de Macau venceu o Ching Fung, por 5-0, e ficou mais perto de renovar o título de campeão na Liga de Elite. Em relação às outras partidas, destaque para as goleadas do Chao Pak Kei e do Sporting, que prometem uma luta acesa pelo segundo lugar até ao final do campeonato.

Pedro André Santos

A Liga de Elite caminha a passos largos para o final e o Benfica de Macau está cada vez mais perto de garantir mais um título no seu historial após golear o Ching Fung, por 5-0. Leonel Fernandes, com um ‘hat-trick’, Nicholas Torrão e Lucy Lei foram os marcadores dos encarnados frente a uma equipa do Ching Fung que se limitou praticamente a defender ao longo dos 90 minutos.

“Temos que jogar na inteligência, o Benfica é muito bom, tacticamente, disciplina também é óptima. É uma equipa muita forte, por isso é campeão, não temos condições para medir forças com eles. Tentámos entrar no contra-ataque, mas mesmo assim não aconteceu”, reconheceu Edilson Belém no final da partida.

O defesa central brasileiro do Ching Fung salientou que o objectivo da equipa passa agora por tentar chegar ao pódio, prometendo dar tudo em campo para o conseguir. “Ainda temos chance de chegar ao segundo ou terceiro, vamos brigar até ao fim. Temos que pensar no próximo jogo, que é importante para a gente. Nós também temos a nossa qualidade e vamos brigar para chegar pelo menos em segundo ou terceiro”, disse.

Do lado das ‘águias’, Vítor Almeida referiu que o Ching Fung “é uma das equipas fortes do campeonato” e que, por isso, antevia uma partida complicada que acabou por se tornar mais fácil devido à postura do Benfica. “Encarámos da melhor forma, acho que fomos bastante profissionais desde o primeiro minuto e tornámos o jogo mais fácil. Acho que a vitória foi justa e o marcador fala por si”, disse.

Apesar de o título ter ficado mais perto, o defesa português recusa entrar em euforias, optando por destacar a temporada que o clube tem vindo a fazer. “Faltam quatro jogos, é jogo a jogo. Estamos a fazer uma época muito positiva, a surpreender tudo e todos, internamente e na Taça AFC também. As únicas duas derrotas foram com apenas uma equipa [25 de Abril] e vamos fazer para que seja só uma única equipa a vencer o Benfica esta época”, concluiu Vítor Almeida.

Se o primeiro lugar parece entregue, resta saber quem irá conseguir ficar na segunda posição, sendo que Chao Pak Kei e Sporting de Macau são, neste momento, os maiores candidatos. Os ‘leões’ golearam nesta jornada o Hang Sai, por 6-1, enquanto que o Chao Pak Kei “esmagou” a equipa da Alfândega, por 15-0.

Relativamente às restantes partidas, o Monte Carlo venceu o Lai Chi, por 6-0, enquanto o Ka I derrotou a Polícia, por 2-1.

Consulado faz remontada e vence Casa de Portugal

A equipa do Consulado venceu nesta jornada a Casa de Portugal, por 3-2, em partida a contar para o campeonato da segunda divisão. A formação capitaneada por Vítor Sereno esteve a perder por 2-0, tendo os golos da Casa de Portugal sido marcados por Dedé (na própria baliza) e João Monteiro. No entanto, o Consulado conseguiu virar o marcador e vencer por 3-2 com um bis de Ruan Silva e um golo de Manuel Cunha. A treinadora adjunta do Consulado, Suzana Tôrres, voltou a assumir a liderança da equipa, com a ausência do treinador principal José Rocha Diniz, tendo somado já três vitórias em outras tantas partidas.