Subsídio para alunos que frequentem escolas na província de Guangdong com implementação efectiva

O Conselho Executivo anunciou ontem a conclusão da discussão de dois projectos de regulamentos administrativos apresentados pelo Governo. Se, por um lado, vai ser implementado de forma efectiva o plano de subsídio de propinas para alunos de Macau que frequentem escolas na província de Guangdong, por outro ficou decidido que a utilização de aditivos alimentares adoçantes, em substituição do açúcar, aos géneros alimentícios vai ter de obedecer a uma dose diária admissível.

O plano de subsídio de propinas para alunos de Macau que frequentem escolas na província de Guangdong vai ser implementado de forma plena, avançou ontem o Conselho Executivo. Depois de “alargado e aperfeiçoado”, o plano, que começou por ser lançado no ano escolar de 2012/2013 como um projecto-piloto de atribuição de subsídio de propinas aos alunos que frequentam o ensino secundário complementar nas cidades de Zhuhai e Zhongshan, vai abranger os ensinos pré-escolar, primário, secundário geral e secundário complementar, com montantes que podem chegar às oito mil patacas por aluno.

A discussão do projecto do regulamento administrativo relativo ao “Subsídio de propinas para alunos que frequentem escolas na província de Guangdong no ano escolar de 2017/2018” foi concluída ontem, com o Conselho Executivo a listar alguns dos principais conteúdos do projecto apresentado pelo Governo e criado no âmbito da concretização do Acordo-Quadro de Cooperação Guangdong-Macau.

De acordo com o organismo, o subsídio destina-se aos alunos residentes de Macau nascidos até 31 de Dezembro de 2014 que frequentam os ensinos pré-escolar, primário, secundário geral e secundário complementar nas escolas das 21 cidades da província de Guangdong no ano escolar 2017/2018 e que a 31 de Março deste ano se encontrassem a frequentar um nível de ensino.

Por seu lado, os montantes dos subsídios, atribuídos por aluno, são definidos tendo em consideração as propinas confirmadas pelos Serviços de Administração da Educação do local onde se encontram as escolas frequentadas, “sendo os limites máximos para os ensinos primário, secundário geral e complementar de seis mil patacas e para o ensino pré-escolar de oito mil patacas”.

A candidatura tem de ser apresentada na Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) que, por sua vez, atribui o subsídio. Fá-lo “a partir do mês de Outubro, numa única prestação”. O Conselho Executivo adiantou ainda que os alunos residentes de Macau do ensino secundário complementar têm de frequentar um curso de formação organizado pela DSEJ “com vista a reforçar os conhecimentos nomeadamente no âmbito político, económico e cultural de Macau, entre Junho e Agosto de 2018, com uma duração não inferior a 12 horas e taxa de presença não inferior a 80%, para receber o subsídio de propinas”.

Aditivos alimentares adoçantes passam a respeitar dose diária admissível

Também ontem o Conselho Executivo anunciou que a utilização de aditivos alimentares que conferem sabor doce, em substituição do açúcar, aos géneros alimentícios, sejam produzidos ou comercializados em Macau, vai ter de obedecer à dose diária admissível (DDA) estabelecida pelo Comité Misto FAO/OMS de Peritos em Aditivos Alimentares (CMPAA). Chamados de edulcorantes, se a quantidade total da sua ingestão diária não ultrapassar a DDA não representa risco para a saúde humana, mas o consumo de géneros alimentícios com excesso de edulcorantes a longo prazo pode constituir risco.

Em comunicado, o Conselho Executivo explica que o projecto de regulamento administrativo intitulado “Normas relativas à utilização de edulcorantes em géneros alimentícios”, elaborado pelo Governo, “orienta e disciplina a utilização de edulcorantes pelos fabricantes de produtos alimentares, evitando a utilização ou adição nos géneros alimentícios de substâncias que não tenham passado na avaliação de segurança”, ao mesmo tempo que “define os tipos de edulcorantes abrangidos pelas normas, as categorias de géneros alimentícios que permitem a utilização de edulcorantes, a sua dose máxima de utilização, assim como as condições a que a sua utilização deve corresponder”.

O organismo refere ainda que, no decurso da elaboração das normas, o Governo “não só ponderou a realidade internacional e local como também tomou em consideração, de forma cabal, as normas dos principais locais de origem, os padrões nacionais de segurança alimentar da República Popular da China e as normas dos territórios vizinhos, para além de integrar os resultados de monitorização do teor de edulcorantes em géneros alimentícios no mercado de Macau”.