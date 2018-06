“Sisterhood”, de Tracy Choi, premiado em competição do Festival de Cannes

O filme “Sisterhood”, da realizadora natural de Macau, Tracy Choi, foi distinguido com o Prémio Especial do Júri na “Noite de Pequim” Promoção do Festival Internacional de Cinema de Pequim e na 2ª Cerimónia de Entrega de Prémios da Nova Força da China, eventos inseridos no 71º Festival de Cannes, que decorreu de 8 a 19 de Maio, em França.

A longa-metragem de Tracy Choi foi escolhida entre oito filmes de destaque de 10 jovens realizadores de língua portuguesa, indicados por uma comissão de candidatura composta por cerca de 100 cineastas reconhecidos no universo do cinema. Oito filmes participaram numa sessão de competição, e dois foram exibidos numa sessão de apresentações especiais.

“Sisterhood”, que representou Macau na secção em competição no Festival Internacional de Cinema do território, é a primeira longa-metragem da cineasta local e uma co-produção com Hong Kong que aborda a relação cúmplice entre duas mulheres, vivida em Macau nos anos de 1990.

Durante o festival, Tracy Choi participou numa série de actividades de partilha e intercâmbio com profissionais de cinema chineses e ocidentais, que a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) encara como uma forma de apoio à “internacionalização da indústria cinematográfica local” e à promoção de “Macau como destino ideal para filmagens”.

A realizadora integrou ainda o grupo de participantes no Fórum de Filmes de Mulheres Euro China: Como as mulheres estão a influenciar a indústria do entretenimento, onde “discutiu sobre a influência das mulheres na indústria cinematográfica e dos trabalhos dirigidos através do ponto de vista feminino, desde produções independentes, à televisão e aos filmes para o grande público”, explica a DST em comunicado.

O organismo local afirma ter aproveitado a oportunidade para apresentar, aos profissionais internacionais de cinema, a actual situação do turismo de Macau. Através de várias cenas de filmes que mostram Macau, incluindo a película de Hollywood “Now You See Me 2”, os filmes de Hong Kong “Isabella” e “Casino Tycoon II”, a DST promoveu uma série de locais exteriores para filmagem na cidade.

Em Cannes, houve ainda espaço para um Pavilhão da China, na Vila Internacional, onde operadores cinematográficos de 70 países e regiões estabeleceram pavilhões para mostrar o desenvolvimento das suas indústrias cinematográficas nesta que é considerada uma plataforma de intercâmbio de renome.