Recurso interposto pela Chap Mei por caducidade de terreno negado pelo TUI

O Tribunal Colectivo negou provimento ao recurso interposto pela empresa Chap Mei – Artigos de Porcelana e de Aço Inoxidável, que visava o seu despejo depois de, em 2015, ter sido declarada a caducidade da concessão do terreno por arrendamento, com uma área de 2637 metros quadrados, na Zona de Aterro do Pac-On, na Taipa, da qual era concessionária.

Depois de, em Fevereiro de 2016, o Secretário para os Transportes e Obras Públicas ter ordenado o despejo da Chap Mei no prazo de 60 dias, a empresa interpôs recurso contencioso para o Tribunal de Segunda Instância (TSI), dessa decisão de despejo tomada por Raimundo do Rosário. Por Acórdão de 11 de Janeiro deste ano, o TSI negou provimento ao recurso da recorrente.

De acordo com um comunicado do Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, “a recorrente interpôs recurso jurisdicional para o Tribunal de Última Instância (TUI), imputando ao acto recorrido o vício de forma por falta de fundamentação, a total desrazoabilidade no exercício de poderes discricionários, a violação dos princípios da boa-fé, da justiça, e da eficiência da Administração quanto ao estipular um prazo de 60 dias para a desocupação do terreno, bem como a preterição da audiência da interessada”. Em resposta, o órgão judicial explica que “o acto recorrido está perfeitamente fundamentado”, que “a questão do prazo para a desocupação não tem substância” e que a recorrente “foi beneficiada com este prazo alargado”.

O Tribunal Colectivo reiterou a ideia apresentada no Acórdão do TUI, de 22 de Novembro de 2017, no sentido de que “o despejo do terreno é uma mera consequência inelutável do acto que declarou a caducidade do contrato de concessão do terreno. O acto administrativo que afectou os direitos da recorrente foi o acto do Chefe do Executivo, que declarou a caducidade do contrato de concessão do terreno, e antes de proferir esta decisão, já foi precedido de audiência da interessada (a recorrente), pelo que não tinha de haver nova audiência da interessada antes de proferir a decisão de despejo”.