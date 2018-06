Pensão de invalidez: Alexis Tam recusa levantar obrigação da contribuição durante 36 meses aos cidadãos com deficiência

A proposta de lei referente ao Regime da Segurança Social, que prevê atribuir a todas as pessoas em situação de invalidez a respectiva pensão, foi ontem aprovada por todos os deputados. Ainda assim, vários legisladores questionaram a capacidade contributiva das pessoas com deficiência que, após a entrada em vigor do regulamento, devem passar a contribuir para o Fundo de Segurança Social.

Catarina Vila Nova

Os deputados aprovaram ontem, na generalidade, a revisão do Regime da Segurança Social, que prevê a atribuição universal da pensão de invalidez a todas as pessoas que se encontrem nesta condição, e a consequente eliminação do subsídio provisório de invalidez. Com estas alterações, o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, ontem presente no hemiciclo, garantiu que o Governo “vai tomar providências para que os beneficiários deste subsídio passem a receber a pensão de invalidez do regime da segurança social”. Apesar da proposta de lei ter sido aprovada pela totalidade dos deputados, e todos os que intervieram manifestaram o seu apoio, alguns questionaram a capacidade contributiva das pessoas com deficiência. Em resposta, Alexis Tam afirmou que, ainda que não pretenda “criar caos ou situações de injustiça”, vai ser mantida a exigência da contribuição de 36 meses.

Para se ser beneficiário da pensão de invalidez do Fundo de Segurança Social (FSS), um dos requisitos é ter efectuado, pelo menos, 36 contribuições mensais. Sobre este ponto, vários deputados questionaram a capacidade contributiva das pessoas com deficiência durante três anos. “Às vezes, o rendimento dessas pessoas não é elevado e, nestas circunstâncias, têm que trabalhar. Uma vez que estão a contribuir para a sociedade, que medidas de incentivo vai o Governo adoptar?”, questionou Chan Hong, eleita pela via indirecta. “Há mais dados sobre estas pessoas como os seus rendimentos? Isto também está relacionado com as pessoas conseguirem contribuir para o FSS porque, se calhar, nem têm rendimentos para contribuir”, considerou Lei Chan U, da ala laboral. Já Agnes Lam, eleita pela via directa, apontou que “a grande maioria” cidadãos com deficiência que consegue encontrar trabalho “ocupa postos com baixos rendimentos mas, após a sua inserção no mercado de trabalho, deixam de receber o subsídio”.

Sobre a questão da contribuição, Alexis Tam pediu a “compreensão” dos deputados, explicando que o FSS é um regime de contribuição social e, por isso, é diferente do Instituto de Acção Social (IAS). “Cabe ao FSS assumir as devidas competências, mas será que vamos isentar os portadores de deficiência devido à sua capacidade contributiva? Peço que possam compreender”, disse o governante. Assim, o secretário afirmou que, “no futuro, vamos exigir a contribuição de 36 meses”. “Para evitar injustiças temos vários meios para apoiar as pessoas carenciadas, quer sejam idosos, quer sejam portadores de deficiência. Se não forem capazes de contribuir podemos dar um apoio financeiro através do IAS”, disse o secretário, acrescentando que existem “vários meios de suporte para ajudar os nossos residentes”.

Segundo números ontem avançados por Alexis Tam, desde Julho de 2014 até 30 de Abril deste ano, tinham sido autorizados 847 pedidos de atribuição do subsídio provisório de invalidez. Desde o início deste ano foram aprovados 27 pedidos deste apoio, acrescentou a presidente substituta do FSS. A mesma responsável avançou ainda que, no ano passado, foram injectadas no FSS 37 milhões de patacas e que, até ao final do ano passado, o valor dos activos do fundo era de 77 mil milhões de patacas.