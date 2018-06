Líder com mais uma prova de fogo na corrida ao título

O Benfica de Macau defronta amanhã o Ching Fung, uma das equipas mais cotadas da Liga de Elite. As “águias” lideram confortavelmente a classificação, mas novo tropeção, depois do empate com o Chao Pak Kei, poderá encurtar a diferença para o segundo classificado e manter algum suspense nesta recta final do campeonato.

Pedro André Santos

A Liga de Elite caminha a passos largos para o final e o Benfica de Macau continua a manter uma vantagem que lhe oferece alguma tranquilidade. O empate recente frente ao Chao Pak Kei, porém, poderá ter trazido alguma emoção para os últimos jogos, sendo que as ‘águias’ ainda terão algumas partidas frente a adversários que já mostraram ter qualidade suficiente para disputar o resultado.

Um deles é precisamente o Ching Fung, que irá amanhã medir forças com os encarnados no Estádio de Macau, às 18h30. Os comandados de João Rosa chegaram a estar na segunda posição do campeonato, mas têm vindo a cair nas últimas jornada. No entanto, o treinador do líder do campeonato não espera, por isso, quaisquer facilidades para esta partida. “É um jogo complicado, a equipa do Ching Fung tem bons jogadores. Vamos tentar criar oportunidades de golo, esperemos que eles também joguem de forma aberta, tal como jogaram na primeira vez. Tenho algumas reticências quanto a isso, penso que eles desta vez são capazes de jogar um bocadinho mais resguardados para tentar esticar o jogo”, disse Bernardo Tavares em declarações ao PONTO FINAL.

Apesar da vantagem pontual, o técnico das ‘águias’ recusa-se a entrar em euforias. “O campeonato está a entrar numa fase final, ainda não está decidido, por muito que as pessoas digam, basta um resultado menos positivo da nossa equipa. E isso mexe também com o psicológico dos nossos jogadores”, acrescentou.

Bernardo Tavares sublinha que o Benfica “entra sempre para ganhar” e que até poderá “ter mais favoritismo”, mas do outro lado estará uma equipa com vários jogadores de qualidade. “Dentro do campo são onze contra onze, e esse favoritismo tem que se provar é lá dentro. Todos os jogos são complicados, nós é que os podemos tornar mais fáceis. Depende da nossa abordagem, e também depende da abordagem do adversário”, frisou.

A jornada arranca hoje com o Lai Chi a medir forças com o Monte Carlo, às 19h30, enquanto que amanhã jogará ainda o Ka I frente à Polícia, às 20h30. Por fim, no domingo, o Chao Pak Kei defronta a Alfândega, às 18h30, seguindo-se o duelo entre o Sporting e o Hang Sai (20h30).

Clássico na segunda divisão

A jornada da segunda divisão de Macau terá um duelo entre equipas de matriz portuguesa nesta jornada, colocando frente-a-frente as equipas do Consulado e da Casa de Portugal. O encontro está marcado para as 21 horas, no campo do Canídromo. A formação orientada por Pelé está neste momento na terceira posição, com 22 pontos (menos um jogo), enquanto que o conjunto treinado por José Rocha Diniz está na quinta posição, com 17 pontos. Na liderança permanece o Tim Iec, com 34 pontos (menos um jogo), seguindo-se a formação dos Sub23, com 31 pontos.