O progresso técnico-científico da sociedade actual é inegável. A criatividade humana parece ser inesgotável. Os resultados chegam já a Júpiter e mais além. Preocupa-me, no entanto, o facto de cada vez mais se falar cada vez menos de Deus. Como se o Deus Criador fosse posto de parte pelas suas próprias criaturas.

Entendo, como crente, que o ser humano, consciente da sua liberdade e das suas capacidades, é chamado e, naturalmente, inclinado a elevar a Natureza ao seu esplendor. A ele está confiado o administrar, com responsabilidade, sabedoria e prudência, toda a Criação. Mas sempre sem esquecer o Deus, Criador do Universo. Deus abre-nos a inteligência à compreensão da harmonia e complexidade do Cosmos, como complementarmente a exploração e investigação do mesmo pelo Homem nos deixam questões muito pertinentes sobre a presença criativa de Deus no Universo. No entanto, e, por outro lado, também o mesmo ser humano que acredita em Deus não pode nem deve caminhar manietado por uma religiosidade ignorante e, pior ainda, por uma dependência infantil de Deus.

Não se pode, porém, negar que, apesar da grandeza e da grandiosidade da Terra e do Universo, sempre precisamos do dom da Fé para acreditar na existência de Deus!

Neste domingo ao celebrar a Solenidade do “Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo” estamos igualmente diante de uma realidade que ultrapassa a nossa compreensão e sensibilidade humanas. Jesus Cristo, Filho de Deus e Filho do Homem, faz-se presente verdadeiramente debaixo das espécies muito naturais do pão e do vinho depois de uma Missa ser celebrada. O autor do Quarto Evangelho, S. João, transcreve-nos as palavras do próprio Cristo, na ‘Última Ceia’, primeiro, e depois, o segundo, na ‘Multiplicação dos Pães’:

“Tomai e comei, isto é o meu Corpo… Tomai e bebei, este é o cálice do meu Sangue…”

“Eu sou o pão vivo descido Céu. Quem comer deste pão viverá eternnamente. E o pão que Eu hei-de dar é a minha carne, que Eu darei pela vida do mundo”.

Antes de tudo mais, são palavras claras e categóricas as de Jesus sobre este tremendo mistério da Sua presença naquilo que, à primeira vista, parece ser apenas pão e vinho:

“Se não comerdes a carne do Filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e Eu o ressuscitarei no último dia…”

Embora chamado a acreditar pela via da fé que Jesus Cristo está realmente presente na hóstia consagrada, não posso, como sempre, deixar de procurar compreender como é que o humano dialoga com o divino. Qual a interrelação e o processo de desenvolvimento entre a nossa humanidade e a divnidade. Chama-me particularmente a atenção o percurso, direi, da natureza humana, nesta caminhada para o acreditar numa realidade divina. Para a compreensão de tal ‘Caminho Interior’ deixo-me levar pela própria narrativa do Evangelista João, no capítulo 6. Os Apóstolos e os Discípulos constituem um excelente exemplo tanto da fragilidade humana perante a verdade divina, como da experiência divina a actuar na criatura humana limitada, a exigir da natureza humana um salto de confiança na verdade divina. Um acto de confiança amorosa, de abandono confiante, de Fé radical.

Eis a primeira reacção de muitos dos Seus dos Discípulos: “Como pode Ele dar-nos a Sua carne a comer ? Aquilo que Ele diz é dificil de aceitar! Quem pode ouvir semelhante coisa?” Incompreensão e rejeição.

A segunda reacção foi que um grande grupo dos Seus discípulos habituais, desconcertados e desiludidos com tal doutrina, abandonaram-nO e deixaram de andar com Ele. A situação chegou a tal ponto que Jesus se viu inclinado a perguntar, dolorosamente, aos Seus companheiros mais próximos, os Apóstolos:

“Também me quereis abandonar?”

Mas, movido do profundo do seu coração, Pedro, sempre ele, o líder e o defensor do grupo, responde firme: “Senhor, a quem havemos de seguir? Só as tuas palavras dão vida eterna, e nós já cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus”.

Crer em Deus, crer em Jesus Cristo.

Porque é divina a Mensagem de Deus, revelado como Criador e Pai, e de Jesus Cristo, revelado como Filho de Deus, incarnado na História da Humanidade e, continuamente, tornado presente na Celebração da Missa, o ser humano é, naturalmente, incapaz de tudo perceber e captar.

A resposta de Pedro e dos seus companheiros, pescadores do Mar Tíberíades, apresenta-nos um ‘Caminho Interior’, muito humano, muito divino, que nos poderá ajudar a compreender a ‘experiência de Deus’. A inclinação a não acreditar, à primeira, e sentir-se levado à rejeição ou ainda ao abandono é comum a todos nós, homens ou mulheres, no percurso da Fé. É preciso, no entanto, ganhar também consciência, à maneira de Pedro, de que existe uma outra inclinação, muito mais íntima e recôndita, orientando-nos para Deus e para Jesus Cristo… Eles, na Verdade, habitam no profundo do nosso ser…

LUÍS SEQUEIRA, Sacerdote e antigo Superior da Companhia de Jesus em Macau. Escreve neste espaço às sextas-feiras