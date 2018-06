FASE: Apoio no pagamento de crédito para estudos pode chegar às 600 mil patacas

Já arrancou a fase de candidatura anual ao Plano de Pagamento dos Juros ao Crédito para os Estudos no âmbito do Fundo de Acção Social Escolar (FASE). Os alunos interessados devem candidatar-se até ao dia 31 de Dezembro, avançou a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ). Para os candidatos que satisfaçam os requisitos, o valor máximo do empréstimo a ser apoiado no pagamento dos juros é fixado de acordo com os locais de frequência, sendo que para Macau, o interior da China e Taiwan, o valor é de 200 mil patacas, para Hong Kong de 400 mil patacas e para outros países e regiões de 600 mil patacas.

De acordo com a DSEJ, durante o período de estudos os beneficiários poderão receber 70% do valor dos juros do empréstimo, sendo os restantes 30% entregues depois de concluírem o seu curso superior. O processo de candidatura é feito, em primeiro lugar, através da solicitação dos empréstimos para os estudos aos bancos que cooperam neste plano – Banco da China (sucursal de Macau), Banco Nacional Ultramarino, Banco Tai Fung, Banco OCBC Weng Hang, Banco Comercial de Macau, Banco Chinês de Macau, Banco de Guangfa da China (sucursal de Macau) e Banco Industrial e Comercial da China (Macau) – e, após a autorização dos mesmos, é pedido ao FASE o subsídio para o pagamento dos respectivos juros.