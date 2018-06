Exportação de mercadorias com crescimento anual de 30,2% em Abril

A exportação de mercadorias subiu 30.2% no mês de Abril em relação ao mesmo mês do ano de 2017, atingindo 1,09 mil milhões de patacas. De acordo com a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), o valor da reexportação (955 milhões de patacas) cresceu 38%, com destaque para o valor relativo a artigos para casinos (subida de 370,4%). O défice da balança comercial de Abril foi de 5,66 mil milhões de patacas.

Tendo em consideração a exportação de mercadorias no período de Janeiro a Abril deste ano, o valor exportado foi de 4,06 mil milhões de patacas, tendo aumentado 7,3%, comparativamente com o idêntico período do ano transacto. A reexportação cifrou-se em 3,53 mil milhões de patacas, ou seja, mais 10,5%, porém, a exportação doméstica correspondeu a 534 milhões de patacas, isto é, menos 9,8%.

A DSEC analisou ainda a exportação por países ou territórios de destino. O valor exportado de mercadorias para a China Continental entre Janeiro e Abril deste ano chegou aos 668 milhões de patacas (mais 22%, face ao mesmo período do ano transacto), dos quais, 651 milhões de patacas de mercadorias foram exportados para os nove municípios do Grande Delta do Rio das Pérolas (mais 26,3%). Os valores exportados de mercadorias para a União Europeia (53 milhões de Patacas) e para os Estados Unidos da América (44 milhões de patacas) diminuíram 25,8% e 29,4%, respectivamente, em termos anuais. Quanto aos países de língua portuguesa (0,5 milhões de patacas) e países da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”, com excepção da região da Grande China (145 milhões de Patacas) cresceram 78,8% e 144,4%, respectivamente.

Ainda de Janeiro a Abril, o valor importado de mercadorias situou-se em 29,25 mil milhões de patacas, ou seja, mais 26,4%, em termos anuais. Por conseguinte, explica a DSEC, o défice da balança comercial nos quatro primeiros meses deste ano alargou-se, atingindo 25,19 mil milhões de patacas. Só no mês de Abril, destacou-se o valor importado de telemóveis, de produtos de beleza, de maquilhagem e de cuidado da pele, e malas e carteiras, que subiram 172,4%, 60,1% e 50,5%, respectivamente.

A tendência de subida dos valores importados de mercadorias entre Janeiro e Abril foi transversal à China Continental, União Europeia, países de língua portuguesa e países da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”. O valor total do comércio externo de mercadorias no período de Janeiro a Abril deste ano correspondeu a 33,31 mil milhões de patacas e subiu 23,7%, face aos 26,93 mil milhões de patacas registados no idêntico período de 2017.