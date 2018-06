“Espero que o secretário pense na nossa situação”

Entram hoje em vigor os aumentos de nove vezes das taxas de parto, no mesmo dia em que se celebra mundialmente o Dia da Criança. Quando o filho de Jessel Angeles nascer, em finais de Julho, a filipina terá que pagar quase três mil patacas do seu salário de quatro mil. Por enquanto, conta com a ajuda dos seus “anjos”, os companheiros de casa, que a incentivaram a lutar pelo filho.

Catarina Vila Nova

Jessel Angeles abre as portas de sua casa ao PONTO FINAL numa abafada tarde de domingo, o único dia de folga que tem por semana. No pequeno apartamento vive a filipina de 33 anos e seis outras pessoas – quatro homens e duas mulheres – a quem chama “os meus anjos”. Vivem juntos há um ano e são eles quem tem ajudado Jessel desde que ficou grávida do terceiro filho, em Outubro. “Somos como irmãos e irmãs, ajudamo-nos em tudo”, conta, sentada num banco de plástico vermelho, no único espaço comum da casa. O primeiro rapaz, a quem as duas irmãs escolheram dar o nome de Liam Riley, vai nascer no final de Julho, altura em que entraram já em vigor os aumentos das taxas de parto. Sem a ajuda do pai do bebé, que negou a paternidade, Jessel está a pensar pedir um adiantamento do salário de quatro mil patacas, para pagar a taxa de quase três mil pelo parto.

Chegou a Macau em 2013, depois de dois anos a trabalhar em Hong Kong. Nas Filipinas ficaram as duas filhas, Christine e Marriane, hoje com 16 e 12 anos, ao cuidado dos avós. Também Liam Riley será criado pelos pais de Jessel, a partir dos dois meses de idade, altura em que conta voar para as Filipinas para apresentar o primeiro rapaz da família. “Desta vez vou ter um rapaz, o que é uma grande bênção para mim e para toda a minha família porque os meus pais só tiveram netas meninas”. Separou-se do pai das duas raparigas, que hoje tem outra família, há mais de 10 anos. O pai de Liam Riley, conta, não quis assumir a paternidade. “Antes eu só queria ir para casa e deixar as coisas como estão, porque eu falei com o pai e ele abandonou-me, mas depois decidi lutar pelo meu bebé e por isso é que vou ter o parto aqui em Macau”.

Esta decisão irá custar-lhe 2925 patacas, três vezes mais do que as 975 que pagaria até ontem, último dia em que vigoraram as antigas taxas de parto praticadas no Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ). Como o pai é residente de Macau, o aumento poderia nem se aplicar a Jessel, que continuaria a pagar as antigas 975 patacas. Isto se ambos fossem casados, porque o despacho publicado pelo secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, que entra hoje em vigor, prevê apenas a isenção do aumento para as não-residentes que estiverem casadas com residentes da RAEM. Uma “decisão política”, assumiu anteriormente a sub-directora dos Serviços de Saúde, e concedida apenas a quem apresentar a certidão do registo de casamento porque, “senão, é difícil comprovar que o homem é o pai do bebé”.

QUATRO MIL PATACAS PARA CASA, CONTAS, ALIMENTAÇÃO, VIAGENS

Decidiu ficar em Macau e lutar pelo seu bebé, incentivada pelos amigos. Aos quatro meses de gravidez, deslocou-se à Secretaria do Juízo de Família e de Menores do Tribunal Judicial de Base, onde lhe disseram que, até o bebé nascer, nada podia fazer. “O advogado disse-me que, por enquanto, infelizmente, não posso fazer nada porque não tenho nenhuma prova de que ele é o pai. Depois de ter o bebé vou voltar lá e eles vão ajudar-me a abrir um caso com um teste de ADN”.

Estima que, só em consultas e exames médicos, já gastou mais de cinco mil patacas. “Eu não ganho o suficiente e tenho contas para pagar aqui e todos os meses ainda envio dinheiro para casa. No fim, não resta nada para mim e por isso é que quero pedir apoio financeiro ao pai. É só isso que eu quero pedir”. Explica que, das quatro mil patacas que recebe por mês, nas quais estão incluídas 500 para o subsídio de alojamento, 800 são para pagar a cama onde dorme e entre 200 a 300 são para as contas. O restante dinheiro terá ainda que chegar para pagar a sua alimentação e as deslocações diárias entre Macau e Taipa, onde moram os patrões. O que resta é enviado para a família.

Quando o PONTO FINAL lhe pergunta como está a pensar pagar a taxa de parto, Jessel diz que vai pedir um adiamento do salário. “É a única coisa que posso ter”. Diz que os patrões lhe vão dar 59 dias de licença de maternidade, que escolheu gozar após o bebé nascer ou depois dos patrões irem de férias, no final de Julho. Continua a trabalhar seis dias por semana, das oito da manhã às cinco da tarde, mas afirma que a carga de trabalho diminuiu. “Antes eu cozinhava muito e limpava muito mas agora é menos. São as mesmas horas mas menos trabalho, porque tenho que preparar o pequeno-almoço das crianças”, descreve.

DA SOLIEDARIEDADE DOS AMIGOS AO ‘VOLTE-FACE’ DO GOVERNO

Por estes meses, conta com a ajuda dos seus “anjos” que não a deixam gastar dinheiro em alimentação. “Às vezes, quando alguém cozinha cá em casa, nós todos partilhamos mas, por agora, são apenas eles a partilhar. Eles cozinham e chamam-me para almoçarmos e jantarmos juntos”. Quando Liam Riley nascer, Jessel vai recorrer à Confederação da Associação Ilocano Samahong Ilocano (CIASI), uma irmandade espalhada pelo mundo e com um grupo em Macau. “Se um dos nossos irmãos ou irmãs precisa de ajuda, especialmente financeira, todos ou aqueles que podem ajudam com uma pequena quantia”, explica.

Ao receber apenas quatro mil patacas mensais, Jessel vai poder beneficiar do mecanismo de apoio do Instituto de Acção Social (IAS) e pagar o triplo por um parto. Se recebesse mais do que 4550 patacas por mês, o aumento seria de nove vezes e teria que pagar 8775. Ainda assim, a empregada doméstica não acredita que esta medida do IAS a irá ajudar porque “continua a ser demasiado caro”. “São tempos stressantes, especialmente para mim, que estou sozinha. Eu vim para cá por causa da minha família e não planeei engravidar, mas não deixa de ser uma bênção de Deus. Espero que o secretário pense na nossa situação”.