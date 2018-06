Diplomas de flexibilização da actividade de locação financeira aprovados por unanimidade

Dois diplomas que pretendem flexibilizar a actividade de locação financeira na RAEM, tornando-a mais atractiva à fixação destas empresas, foram ontem aprovados na generalidade no hemiciclo.

Catarina Vila Nova

Os deputados aprovaram ontem, por unanimidade, dois diplomas referentes à actividade de locação financeira: a revisão do Regime Jurídico das Sociedades de Locação Financeira e a proposta de lei sobre o Regime do Benefício Fiscal para a Locação Financeira. O secretário para a Economia e Finanças, ontem presente no hemiciclo para a discussão na generalidade dos dois diplomas, defendeu que se tornava “indispensável” a revisão deste regime jurídico, que já não satisfazia as necessidades do desenvolvimento do sector da locação financeira.

No âmbito das alterações ontem apresentadas, as sociedades de locação financeira passam a ser consideradas como instituições financeiras, e não de crédito. Estas continuam sujeitas à supervisão da AMCM, ainda que lhes seja aplicado um conjunto de exigências de supervisão menos rigoroso e distinto do aplicável às instituições de crédito. É proposta a redução da exigência relativa ao capital social mínimo da sociedade de locação financeira, de 30 milhões de patacas para 10 milhões, e também da composição do órgão de administração, que poderá ter apenas um membro. A constituição de filiais é igualmente facilitada, sendo que apenas os bancos ou sociedades de locação financeira autorizados a exercer actividade na RAEM podem estabelecer filiais com o mesmo propósito. Para o fazer devem apenas notificar previamente e por escrito a AMCM.

Por sua vez, a proposta de lei do Regime do Benefício Fiscal para a Locação Financeira prevê que a primeira aquisição, a título oneroso, por parte de sociedades de locação financeira, do primeiro bem imóvel destinado exclusivamente a escritório e para uso próprio, seja isenta do pagamento do imposto do selo sobre transmissões de bens. Porém, a isenção concedida caducará se o bem imóvel for transmitido ou afecto a outra finalidade no prazo de cinco anos após a sua aquisição.

Em relação às diferentes exigências aplicadas a instituições financeiras e de crédito, Lionel Leong explicou que os critérios para estas últimas são mais rigorosos porque “recebem depósitos ou outros fundos reembolsáveis do público”. “Agora tentamos adoptar critérios mais flexíveis para reduzir os riscos. Tentamos redigir as normas desta maneira para dar resposta a futuras necessidades”, afirmou o secretário para a Economia e Finanças. O governante acrescentou ainda que os diplomas propostos têm por objectivo aumentar a competitividade da RAEM na área da locação financeira e que são ainda precisas outras medidas como diplomas complementares. “Só com um conjunto de leis é que podemos constituir um suporte para o desenvolvimento desta actividade”, declarou o secretário.