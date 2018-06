Deputados pedem responsabilização do Governo e Polytex no caso Pearl Horizon

Vários deputados pediram ontem, no hemiciclo, a realização de um novo concurso público para o terreno onde estava a ser construído o Pearl Horizon. Ainda que alguns legisladores tenham clamado pela responsabilização da Polytex, outros seguiram a mesma linha de acção dos lesados e defenderam que o Governo é que deve resolver a situação.

Catarina Vila Nova

O caso do Pearl Horizon foi a questão que mais intervenções antes da ordem do dia motivou ontem, no decorrer da sessão plenária da Assembleia Legislativa (AL). Se, por um lado, houve deputados a pedir a responsabilização da Polytex, por outro, outros chamaram o Governo a intervir e a apresentar outras soluções. Ella Lei foi quem mais críticas apontou à concessionária, uma posição, de resto, contrária à dos lesados do Pearl Horizon que, continuamente, atribuem as culpas ao Executivo. Já Au Kam San foi o deputado que proferiu as mais duras acusações aos dirigentes, acusando-os de pertencer a uma elite que pensa ser a mais capacitada para ocupar cargos governamentais.

“A Polytex não pode deixar de assumir as suas responsabilidades”, atirou Ella Lei, deputada da ala laboral. Ainda que a parlamentar considere que o Governo deva dar o seu “máximo apoio”, dentro do permitido pela lei, aos pequenos proprietários, o Executivo também não “deve deixar que a concessionária fique alheia disto ou que utilize o dinheiro que foi ganho com o sangue e suor dos pequenos proprietários como condição para negociar”. Para Ella Lei, a Polytex tem a responsabilidade de devolver o dinheiro pago pelos promitentes-compradores e indemnizá-los, mas a empresa “limita-se a divulgar mensagens e notas de imprensa”. Assim, a deputada sugere que a companhia disponha de outras habitações que detém em Macau para ajudar os pequenos proprietários.

Numa nota contrária, Au Kam San, por sua vez, pediu a responsabilização do Governo que, considera, “não pode fugir às suas responsabilidades”. “Foi ele que retomou o terreno e cobrou os impostos, portanto, é totalmente impossível alhear-se disso, mesmo que o queira”, atirou o pró-democrata. Assim, o deputado sugere que se avance com um concurso público para uma nova concessão sob certas condições, tais como, o novo concessionário ter de obedecer ao plano original e cumprir os contratos de venda das fracções em construção. Para Au, o “melhor cenário” seria a Polytex vencer este concurso. Caso contrário, e sabendo a companhia que não irá conseguir cumprir as promessas de contrato, “deve devolver-lhes [aos compradores], quando antes, o dinheiro pago”, afirmou.

Também o seu colega de bancada, Ng Kuok Cheong, instou o Governo a proceder à abertura de um novo concurso público que, considera, deve manter as plantas originais e vincular o construtor a completar as transacções nos termos dos contratos existentes de venda de fracções em construção. Para o pró-democrata, “se a questão for resolvida com transparência, este caso vai servir de exemplo para a futura administração dos terrenos por parte do Governo”.

Si Ka Lon defendeu também a realização de um novo concurso público, no qual deverá constar a construção segundo o plano original e a celebração dos contratos com os promitentes-compradores. Na opinião do deputado, a Polytex deve “compensar imediatamente os proprietários lesados nos termos do contrato e da lei”, e o Governo deve prestar “mais apoio jurídico a estes proprietários. O legislador sugere, assim, a criação de um grupo de apoio judiciário para entrar em contacto com a Associação dos Proprietários do Pearl Horizon, ajudando-os a “assegurar os seus legítimos direitos e interesses”. “As fracções foram compradas legalmente, portanto, os compradores devem ser protegidos e os seu interesses não podem ser prejudicados por culpa do promotor”, apontou.

Zheng Anting, por sua vez, afirmou que alguns cidadãos “receiam que a alteração da Lei de Terras possa levar à libertação de todos os terrenos desaproveitados, agravando-se a escassez de recursos de solos”. Para o deputado, o que as concessionárias pedem é “muito simples”: “Que sejam compensadas as demoras por culpa do Governo”. Assim, o legislador sugere a introdução de um mecanismo para a imputação de responsabilidades, que contribuiria para salvaguardar os direitos das concessionárias e retomar os terrenos cujo desaproveitamento não lhes possa ser imputado.