Chui Sai On quer sector empresarial e novas gerações como motor do combate à pobreza

A participação de Macau nos trabalhos de alívio da pobreza na província de Guizhou vai passar por “estimular a participação do sector empresarial e das novas gerações” locais, afirmou ontem o Chefe do Executivo. Chui Sai On discursava numa visita à China continental, quando disse ainda que “o Governo da RAEM assumirá a liderança, e em simultâneo, mobilizará a participação de todos os sectores de Macau na promoção da implementação progressiva de projectos de combate à pobreza”.

O responsável máximo do Governo disse que a característica principal dos trabalhos de alívio da pobreza “não é simplesmente o combate à pobreza com meios financeiros” e que o que está a ser desenvolvido agora passa também por cooperação entre os dois territórios.

“O Governo da RAEM comunicará sinceramente com o Governo da Província de Guizhou, prestando-lhe apoio em várias áreas, designadamente nas áreas da educação e da saúde, promovendo a cooperação entre as indústrias de ambas as partes para estimular os trabalhos de erradicação da pobreza naquela província”, frisou Fernando Chui Sai On.

O Chefe do Executivo destacou também o turismo como um sector importante nas relações entre ambos os governos. “Guizhou é uma província rica em recursos turísticos e, sendo Macau uma conhecida cidade turística, estou convicto de que a cooperação na área turística entre as duas partes poderá ser reforçada”.

O mesmo responsável apontou ainda que a participação de Macau nos trabalhos de luta pela erradicação da pobreza na província de Guizhou “reveste-se de um significado particular, não só por nos trazer desafios e oportunidades, mas também porque nos proporciona mais uma via para o desenvolvimento das vantagens próprias de Macau”.

A província de Guizhou, no Sudeste da China, foi seleccionada como um dos principais alvos das acções nacionais da redução de pobreza. O distrito de Congjiang, em particular, está classificado como um dos 14 focos de miséria na província, com mais de 72.000 pessoas afectadas – mais de 20% da população – em finais de 2017.