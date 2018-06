Canídromo entrega plano ao IACM mas não revela detalhes

O Governo recebeu ontem, no último dia do prazo, o plano sobre o destino a dar aos galgos do Canídromo. Em declarações aos jornalistas, Angela Leong negou-se a avançar com quaisquer pormenores, garantindo apenas manter a cooperação com o Governo e divulgar no website da Yat Yuen o programa de adopção.

Catarina Vila Nova e Stacey Qiao

A Companhia de Corridas de Galgos Macau (Yat Yuen) entregou ontem o plano sobre o destino a dar aos cerca de 600 cães que ainda permanecem nas instalações do Canídromo, revelou Angela Leong, em declarações aos jornalistas, à margem da sessão plenária da Assembleia Legislativa. Sem avançar com pormenores, a presidente da Yat Yuen declarou que o plano tem “muitos conteúdos substanciais” e que seria divulgado na página do Canídromo durante a noite de ontem. Porém, até ao fecho desta edição, não constava no website da Yat Yuen nenhuma informação sobre o projecto. Ao PONTO FINAL, o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) confirmou a recepção do documento mas disse não poder avançar quaisquer detalhes por estar ainda a analisar o plano.

Questionada pelos jornalistas quanto ao conteúdo específico do plano ontem entregue ao Governo, Angela Leong afirmou não poder avançar com detalhes por recear dizer “algo incorrecto ou enganador”, remetendo as perguntas para o director-executivo da Yat Yuen, Stanley Lei. Ainda assim, a administradora do Canídromo garantiu conhecer “claramente” como deve ser o futuro plano de desenvolvimento e prometeu continuar a colaborar com o Governo. “O programa de adopção e tudo o resto será colocado no website, para os indivíduos e organizações. Quaisquer desenvolvimentos de maior importância serão conduzidos em cooperação com o plano do Governo”, declarou a também directora-executiva da Sociedade de Jogos de Macau.

Sobre a carta anteontem enviada pela Sociedade Protectora dos Animais – Anima, na qual a associação dizia estar disponível para ajudar todos os galgos, Angela Leong demonstrou total desconhecimento. “Não sei do que está a falar, não vi as notícias. Existem muitas notícias a acontecer todos os dias. Eu não leio notícias de todo”, declarou a também deputada. Quando questionada sobre se o Canídromo vai trabalhar em colaboração com grupos de protecção de animais, a empresária afirmou que seriam bem-vindos se “mostrarem interesse, genuinamente quiserem cuidar dos cães e não tiveram objectivos pessoais”, acrescentando que também esta vertente está incluída no plano.