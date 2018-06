Pedro Moutinho cresceu a ouvir fado. Aos oito anos começou a cantar. O mais novo de um trio de fadistas notáveis actuou ontem em Macau num concerto em que era convidado da Orquestra Chinesa de Macau, juntamente com a fadista Mísia.

Cláudia Aranda

Pedro Moutinho afirma ser “um grande apaixonado pelo fado antigo”. “Para mim é a base, estou a referir-me às décadas de 1950, 1960, 1970, costuma dizer-se que foram os anos de ouro do fado. Toda aquela forma e aquela abordagem ao fado, não só poética, como musical, me inspiraram e continuam a inspirar aquilo que eu faço”.

O mais novo dos três irmãos fadistas, Camané, Hélder e Pedro Moutinho, foi convidado pela Orquestra Chinesa de Macau, juntamente com Mísia, para um concerto que encerrou ontem o XXIX Festival de Artes de Macau. Este foi um projecto que teve início há cerca de três meses com um desafio lançado pela orquestra e o rearranjo musical de uma selecção de temas do repertório de originais do fadista.

“Já tinha feito fado com orquestra, mas não com instrumentos orientais. A expectativa já era grande, e quando cheguei fiquei mesmo feliz, os arranjos são fantásticos”, contou o fadista ao PONTO FINAL, numa conversa que se desenrolou algumas horas antes do concerto.

Esta já não é a primeira vez que Pedro Moutinho marca presença no território. Em 2015 o fadista actuou em conjunto com o quarteto Danças Ocultas, no Festival Internacional de Música.

O fadista tem desenvolvido um trabalho que o distingue em boa medida dos irmãos Camané e Hélder, muito mais velhos, 10 e oito anos, respectivamente.

“Acima de tudo tento ser eu próprio, nós somos todos diferentes, temos estilos totalmente diferentes, apesar de haver umas ‘nuances’ parecidas, mas os timbres são diferentes, e isso tem a ver com o facto de cada um ter seguido o seu caminho, de ter aprendido à sua maneira, e ter escolhido um pouco as suas referências durante todo o trajecto no fado. O distinguir-me tem a ver com as influências, cada um tem o seu gosto pessoal, eu tenho os meus gostos, além disso trabalho com um produtor diferente”, destaca.

O fado “é uma coisa muito séria”

Naquilo que são as suas referências, Pedro Moutinho aponta uma série de nomes do fado português: Amália Rodrigues, Alfredo Marceneiro, Carlos do Carmo, Fernando Maurício, Beatriz da Conceição, Hermínia Silva, Celeste Rodrigues, Francisco Martinho, Maria Teresa Noronha. “O meu próprio irmão Camané, o meu irmão mais velho, todos eles foram grandes referências para mim. É sempre bom ter alguém tão perto, com quem eu me possa aconselhar”, diz referindo-se ao irmão.

O fadista conta que os pais frequentavam as animadas sessões nas casas de fado e colectividades, em Lisboa e Cascais. “Eu era miúdo, eles não tinham onde me deixar e levavam-me. Até adormecia nos fados. Aos oito anos comecei a cantar”. Na altura, conta o fadista, havia alguns poetas que escreviam para crianças. “Os meus pais não me deixavam cantar coisas que não fossem para minha idade, porque o fado é uma coisa muito séria, não ia cantar ‘a minha amante deixou-me’. Portanto cantava coisa para crianças em formato de fado tradicional”.

Pedro Moutinho conta que conheceu Mísia, convidada também no concerto de ontem, através dos músicos de fado que tocavam na altura, tinha ele uns 18 ou 20 anos. “Os grandes músicos eram músicos da Mísia e eles estavam sempre a viajar, para a Alemanha, para os Estados Unidos, eu via isso como alguém que estava a conseguir levar a nossa música para fora, e era difícil naquela altura. Só a Amália o tinha feito. Depois comecei a ouvir os discos, realmente a produção muito bem feita, músicas novas além dos fados tradicionais, trazer poetas contemporâneos e clássicos para o fado. A Amália Rodrigues já o tinha feito, mas para mim isso era uma novidade e eu acabei por seguir esse caminho também. Já gravei poetas contemporâneos e clássicos no fado tradicional”. Pedro Moutinho conclui afirmando que Mísia foi, por isso, “uma referência”, também.