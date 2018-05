Zona de Lazer do Reservatório vai ter novo pavimento

O Governo abriu um concurso público para a obra de embelezamento do pavimento da zona de Lazer do Reservatório. De acordo com um despacho publicado ontem em Boletim Oficial, vão ser considerados critérios de apreciação como o preço global da empreitada e lista de preços unitários, prazo de execução razoável e plano de trabalhos. Uma das exigências é a inscrição da empresa que vai a concurso na Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes. A caução provisória é de 110 mil patacas e a caução definitiva será 5% do preço total da adjudicação. Não há preço base. As propostas têm de ser entregues no dia 25 de Junho, pelas 15 horas, no Centro de Formação do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM).

