Montante de indemnização por morte e por incapacidade em avaliação

A Autoridade Monetária e Cambial de Macau (AMCM) garante que a revisão dos regimes legais nas áreas das indemnizações devidas aos trabalhadores resultantes de acidentes de trabalho e dos seguros “têm vindo a ser concretizadas, ordenadamente, através de estudos e de consultas levadas a cabo nos diferentes sectores” da sociedade. A deputada Ella Lei defende que os valores estão desactualizados, uma vez que os limites de indemnização foram alterados pela última vez em 2011.

O Governo afirmou que a revisão e avaliação dos diplomas legais relativos à segurança dos trabalhadores e indemnizações em casos de acidente de trabalho são contínuas e não se compromete com um aumento no futuro. A explicação surge em resposta a uma interpelação remetida pela deputada Ella Lei, que pedia a actualização dos valores das indemnizações não só para os trabalhadores vitimados mas também para a respectiva família, em caso de morte.

“Tendo em conta a desactualização dos valores de indemnização nos casos de acidente de trabalho e aumento da inflacção acumulado nos últimos anos, a Administração deve actualizar, com a maior brevidade, o valor máximo da indemnização em caso de acidente de trabalho e de doença profissional dos quais resultem a morte ou a incapacidade permanente absoluta dos trabalhadores, no sentido de reforçar o apoio e as garantias quer dos trabalhadores vitimados quer das suas famílias”, escreveu Ella Lei.

Nestes casos, a última actualização dos valores teve lugar em 2011, com o Decreto-lei que aprovou o regime jurídico da reparação por danos emergentes de acidentes de trabalho e doenças profissionais ter estabelecido que, “se do acidente de trabalho ou da doença profissional resultar a morte ou a incapacidade permanente absoluta, o valor máximo da indemnização é um milhão e 1,25 milhões de patacas, respectivamente, e existe ainda um limite para as despesas com consultas médicas e aparelhos de prótese e ortopedia”, lê-se no documento escrito pela deputada.

Na sua resposta à interpelação de Ella Lei, a Autoridade Monetária e Cambial de Macau (AMCM) aponta que o aperfeiçoamento da legislação de seguros dos trabalhadores e a actualização dos correspondentes limites de indemnização tem sido um processo contínuo.

A questão dos aparelhos de prótese e ortopedia também foi abordada por Ella Lei. “Para garantir que as vítimas possam recuperar a saúde e a capacidade para o trabalho em condições mais adequadas, a Administração deve rever os limites das despesas para fornecimento e reparação de aparelhos de prótese e ortopedia, fixados pelo Regime jurídico da reparação por danos emergentes de acidentes de trabalho e doenças profissionais. Vai fazê-lo?”

A AMCM responde que “[a] revisão e avaliação contínuas dos correspondentes diplomas legais nesta matéria, neles se incluindo as vertentes relacionadas com o montante da indemnização por morte e por incapacidade permanente absoluta, bem como o limite máximo das prestações em espécie decorrentes de consulta e fornecimento de aparelhos de prótese e ortopedia, etc, [estão em processo] de modo a possibilitar aos trabalhadores a prestação de uma indemnização apropriada e respectivos apoios”.

O organismo lembrou que foram feitas actualizações em 2015, nomeadamente a extensão da cobertura de garantia para situações em que o acidente ocorra no percurso e volta entre a residência e o local de trabalho do trabalhador ou em períodos em que está hasteado sinal de tempestade tropical igual ou superior ao n.º 8.

Por outro lado, “face à subida crescente das despesas médicas que resultou no agravamento dos encargos de subsistência dos trabalhadores, procedeu-se (…) à actualização do limite máximo do ‘Conteúdo das prestações em espécie’ (…), ou seja, por cada consulta fora dos estabelecimentos de saúde, o limite máximo diário foi actualizado do nível de 250 para 300 patacas, o que representou uma subida de 20%”.