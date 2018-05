Menos reuniões e conferências em Macau no primeiro trimestre deste ano

O primeiro trimestre deste ano foi marcado por uma descida do número de reuniões e conferências, menos 30 em termos anuais. Neste período tiveram lugar em Macau um total de 328 eventos, incluindo 314 reuniões e conferências, 10 exposições e quatro eventos de incentivo. A Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) divulgou que “após deduzir as despesas das receitas das exposições, registou um prejuízo de 0,63 milhões de patacas, que foi superior ao do mesmo trimestre de 2017 (0,12 milhões de Patacas).

A análise da DSEC mostra ainda que a tendência de mercado do sector, depois de deduzidos os subsídios concedidos pelo Governo e por outras instituições (1,60 milhões de patacas) e as despesas, obteve-se um prejuízo de 2,34 milhões de patacas, superior ao registado no primeiro trimestre do ano passado em quase um milhão de patacas.

O número de participantes e visitantes totalizou 278 mil. Nas reuniões e conferências estiveram 71 mil participantes, mais 31,5%, face ao mesmo trimestre de 2017. Destaca-se que nestes eventos, com o escalão de 200 ou mais indivíduos, o número de participantes (59.000) aumentou 46,3%.

No trimestre de referência, as exposições foram totalmente organizadas por entidades não governamentais (mais 3, em termos anuais), nas quais estiveram 193.000 visitantes (mais 18,2%). Ainda no mesmo período, as exposições atraíram 349 expositores, dos quais 70,2% eram provenientes de Macau. Nestas exposições estiveram 8.208 visitantes profissionais, dos quais 71,4% eram de Macau.

O organismo avançou ainda que segundo as informações recolhidas junto de 260 expositores entrevistados no primeiro trimestre, as receitas provenientes das “vendas de produtos” representaram 96,4% do total e as despesas foram efectuadas essencialmente em “rendas das cabinas” (62,3% do total).