Mais de 300 lojas juntam-se a iniciativa para redução do uso de sacos de plástico

A ideia é incentivar e promover, junto do público, a redução do uso de sacos de plástico no acto de uma compra e concretiza-se na actividade “Reduzir o uso de sacos de plástico poderá dar prémios”, organizada pela Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) e que vai decorrer entre 1 de Junho e 31 de Agosto. A edição deste ano viu um aumento no número de lojas aderentes, que subiu de cerca de 80 para mais de 300 lojas.

A DSPA explica que, durante a realização da actividade, se os residentes de Macau não pedirem sacos de plástico quando fizerem compras nas lojas aderentes, poderão participar num sorteio. “Só precisam de deixar de usar, por sua iniciativa, os sacos de plástico quando fizerem compras nos estabelecimentos comerciais aderentes, que são mais de 300 sucursais, desta forma obtendo, imediatamente, o carimbo específico no seu recibo de compras. Após o preenchimento destes recibos com os dados pessoais, coloquem-nos numa das caixas de recolha desta actividade, assegurando assim, a participação no sorteio”, esclarece o organismo.

A actividade abrange, para além de lojas, os serviços de urgência do Hospital Kiang Wu. Também entre Junho e Agosto, aquando do levantamento de medicamentos nas consultas externas ou nas farmácias de serviço de urgência do Hospital Kiang Wu (tanto na Península de Macau como da Taipa), se os cidadãos reaproveitarem os sacos ecológicos fornecidos pelo respectivo hospital ou trouxerem os seus próprios sacos, poderão obter um talão com carimbo referente à actividade.

Entre as várias actividades organizadoras encontram-se a Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, Conselho de Consumidores, Corpo de Polícia de Segurança Pública ou a Associação de Farmácias de Macau.