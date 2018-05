Instalação de José Drummond expõe fragilidades da existência

José Drummond é um dos artistas presentes na exposição “Art in the City”, em Zhuhai, com uma instalação intitulada “I Have Been Waiting For You By The Lake To Set Me Free”. Em declarações ao PONTO FINAL, Drummond revelou ainda que foi convidado para ser director artístico em futuras edições do evento.

Pedro André Santos

O artista português radicado em Macau, José Drummond, é uma das cerca de 30 personalidades que foram convidadas a participar na exposição “Art in the City”, que está patente em Zhuhai. O evento arrancou no sábado e junta trabalhos de uma diversidade de artistas da província de Cantão, sendo que José Drummond representa Macau, juntamente com Yolanda Kog. O artista revelou ainda ao PONTO FINAL que foi convidado para ser director artístico nas edições futuras do evento.

“I Have Been Waiting For You By The Lake To Set Me Free” é o nome da instalação de José Drummond, tendo o artista procurado inspiração na “ideia do efémero”, isto é, em algo que “deixa de ser arte para voltar a ser lixo”. “É uma história imperfeita, uma coisa imperfeita, como todas as coisas, que tinha o potencial de uma vista bonita mas que não é mais que um espelho cheio de pó dentro de um armazém. Fala-nos de quão frágeis são as nossas existências, de quão ilusórias são as nossas esperanças e de que todas as coisas acabam, mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra”, referiu ao PONTO FINAL.

Segundo explicou, durante a visita ao espaço para escolher onde ficaria o trabalho encontrou uma longa rua cheia de materiais de construção deixados como lixo, levando o artista a tentar reflectir numa questão “que é tão urgente resolver também em Macau”. No processo de montagem, José Drummond encontrou espelhos, um material que utiliza habitualmente nas suas criações, levando-o a fazer algo que prosseguisse as linhas anteriores do seu trabalho, ou seja, algo que existe num espaço intermediário entre as duas culturas. “Tentei aprofundar a ideia da pintura de paisagem tradicional chinesa com elementos físicos como a vista natural e a emulação de um lago, os espelhos, e aproveitei a poeira que traziam para desenhar com água a imagem final. A instalação final tem essas ligações à pintura chinesa, a uma paz qualquer, mas existe depois o facto de que a sua colocação cria uma quadratura, sugere uma prisão”, explicou.

O artista acrescentou ainda que o posicionamento dos elementos “pode assim ser entendido como um subtil apontamento à situação da liberdade de expressão ou da falta dela”, o que também captou a sua atenção para o espaço propriamente dito logo no início. “O seu lado impermanente dá-lhe mais uma dimensão e apenas as pessoas disponíveis param a tentar perceber se é um trabalho, e essas apercebem-se então de uma convocação ao silêncio e à contemplação”, completou o artista.

A exposição irá ficar patente em Zhuhai até ao dia 10 de Julho.