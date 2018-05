Falun Gong contestam relatório norte-americano: “O Governo de Macau não nos dá muita liberdade”

Os Estados Unidos consideraram, no seu relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, referente ao ano passado, que Macau é uma região onde estão assegurados os direitos das diferentes religiões. Uma das duas críticas é referente à comunidade local de Falun Gong, que, diz Washington, sofre restrições em encontrar espaços para eventos. Um membro da comunidade local de Falun Gong alega que as imposições são mais vastas e fala numa “monitorização” do Governo Central em Macau.

Catarina Vila Nova e Margarida Pun

No relatório dos Estados Unidos da América sobre a liberdade religiosa no mundo, referente ao ano passado e agora divulgado, Macau é representada como uma região onde as diferentes religiões têm os seus direitos de expressão garantidos. Ainda assim, o Departamento de Estado norte-americano deixa dois reparos à RAEM, referentes aos praticantes de Falun Gong, que sentem dificuldades em arrendar espaços para eventos, e aos estudantes do continente que estão impedidos de vir a Macau para participar em seminários. Um membro da comunidade local de Falun Gong contactado pelo PONTO FINAL, que apenas quis ser identificado pelo seu apelido, contesta o relatório, ao afirmar que as restrições são muito mais abrangentes. “Nós podemos realizar exposições de fotografia, mas algumas pessoas do Governo Central vieram à exposição e isso parece-nos uma monitorização”, afirmou o senhor Lio.

“O Governo de Macau não nos dá muita liberdade, só podemos realizar exposições de fotografia”, disse Lio, em declarações ao PONTO FINAL. O praticante de Falun Gong diz apenas concordar com um ponto do relatório no que diz respeito à sua comunidade, ou seja, a dificuldade em arrendar espaços para eventos. “Sobre a dificuldade em arrendar sítios, concordo totalmente. Por exemplo, quisemos fazer um evento para divulgar as artes performativas ‘shen yun’, mas o Governo não nos deu um lugar para a realizar”, afirmou Lio. Segundo explicou o praticante de Falun Gong, uma actividade semelhante esteve quase para se realizar em Hong Kong, tendo sido impedida pelo então Chefe do Executivo da RAEHK, Donald Tsang. “Muitos países e também Taiwan já acolheram eventos sobre ‘shen yun’, com excepção de Hong Kong e Macau. Como a China continental não aceita o Falun Gong, claro que Macau também não aceita”.

No relatório, que apresenta também uma estimativa dos praticantes de diferentes religiões em Macau, a comunidade local de Falun Gong aparece com cerca de 50 pessoas. Lio diz que este número está já desactualizado, uma vez que, após o início da perseguição aos seus seguidores, no interior da China, os seus números sofreram também um decréscimo em Macau. “Antes da perseguição ao Falun Gong o número era muito superior às 50 pessoas”, afirmou. Segundo números do mesmo documento, 80% da população de Macau é composta por budistas. Existem aproximadamente 30 mil católicos apostólicos romanos, dos quais mais de metade são trabalhadoras domésticas estrangeiras e outros expatriados, e mais de oito mil protestantes. Já a comunidade muçulmana é estimada em 12 mil pessoas.

A outra crítica deixada pelo Departamento de Estado norte-americano refere-se aos estudantes do continente que deixaram de poder participar nos seminários de Macau. Fora estes dois pontos, Washington considera que os direitos e liberdades das diferentes comunidades religiosas estão garantidos na RAEM, através da Lei Básica e da existência de um Governo laico. “A Lei Básica estipula que o Governo não deve interferir nos assuntos internos dos grupos religiosos, nem nas suas relações com os seus homólogos fora de Macau. Sob a Lei Básica, o Governo de Macau, e não o Governo Central, está obrigado a salvaguardar a liberdade religiosa no território”, pode ler-se no documento.

INTENSIFICAÇÃO DAS PERSEGUIÇÕES

No capítulo dedicado à China do mesmo relatório, as críticas deixadas pelo Departamento de Estado norte-americano são bastante mais sérias. “Continuam a existir relatos de seguidores de grupos religiosos registados e não registados que foram torturados, fisicamente abusados, presos ou assediados pelo Governo devido às suas crenças religiosas”, pode ler-se no documento. Em específico, a comunidade de Falun Gong denunciou que “dezenas dos seus membros” morreram durante a detenção e os budistas tibetanos e os muçulmanos uigures relataram uma “discriminação social severa” no que diz respeito a oportunidades de emprego, negócio e habitação.

Os EUA dizem também que, apesar das autoridades chinesas continuarem a bloquear informação sobre o número de auto-imolações de budistas tibetanos, foram reportadas seis auto-imolações pelos jornalistas. Um outro caso descrito no documento menciona que um homem se suicidou na Região Autónoma do Tibete ao cortar a garganta.

O relatório descreve também que, antes do 19º Congresso do Partido Comunista, houve um maior controlo das actividades religiosas. Em Xinjiang, após a entrada em vigor de uma lei que considera como “extremistas” um conjunto vasto de comportamentos, as autoridades puniram estudantes universitários por rezar e impediram-nos de participar em actividades religiosas, como jejuar durante o Ramadão. Os EUA estimam que “centenas de milhares” de muçulmanos uigures foram enviados para campos de re-educação e que o Governo forçou a sua repatriação, detendo aqueles que regressaram à China.

Sobre a nova legislação de regulamentação de grupos religiosos, que entrou em vigor este ano, líderes espirituais afirmaram que esta iria “aumentar as restrições na sua capacidade de praticar a suas religiões”. Várias igrejas cristãs reportaram um aumento da monitorização, ainda antes destes regulamentos terem entrado em vigor. Em específico, na província de Zhejiang, as igrejas foram obrigadas a instalar câmaras de videovigilância para permitir às autoridades monitorizar as suas actividades.