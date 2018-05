Exploração do Terminal Marítimo do Porto Exterior vai a concurso público

O Governo abriu um concurso público para a concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior. De acordo com um despacho publicado ontem em Boletim Oficial, a ordem foi dada pelo Chefe do Executivo, que não avança, no entanto, pormenores sobre o concurso. O despacho entrou ontem em vigor.

Em 2011, a Capitania dos Portos (CP) assumiu a gestão do Terminal Marítimo do Porto Exterior, depois de terminado o contrato de concessão da Sociedade de Turismo e Diversões de Macau (STDM) em Dezembro daquele ano.

“O Governo decidiu não renovar o contrato de concessão da exploração do Terminal Marítimo do Porto Exterior. Tendo em conta a experiência com o Terminal Marítimo da Taipa, a gestão do Terminal do Porto Exterior passará a ficar a cargo da Capitania dos Portos [actual Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA)]”, revelou Susana Wong, directora da DSAMA, à época, citada pela Rádio Macau.