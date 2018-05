Estreia-se hoje no MAM, o surrealismo inebriado de Chagall

O Museu de Arte de Macau (MAM) acolhe, entre hoje e 26 de Agosto, aquela que é a primeira mostra de Marc Chagall no território. A exposição, “Marc Chagall, Luz e Cor no Sul de França”, integra mais de 100 obras do artista russo, produzidas entre as décadas de 50 e 70 do século XX, altura em que o criador se fixou, até ao fim dos dias, na placidez da mediterrânica Saint-Paul-de-Vence, por onde também passaram Matisse ou Modigliani.

Sílvia Gonçalves

As linhas fluídas extraídas de um território encantatório de onde o artista não terá conseguido escapar. Os corpos que flutuam, inebriados, até se fundir num beijo. As figuras antropomórficas, etéreas, que cirandam entre diferentes dimensões, com a melancolia arrancada das cordas de um violino. Um mundo de evocação e sonho, que penetra o subconsciente, encharcado de cor, numa gradação que parece contemplar todas as possibilidades de azul, verde ou vermelho-sangue. Marc Chagall ocupa lugar precursor no surrealismo que atravessa as vanguardas das primeiras décadas do século XX, contaminadas de cubismo, dadaísmo e da transgressora psicanálise de Freud. Um mundo que tem como centro Paris, em torno do qual gravitam Breton, Apollinaire, Artaud, Buñuel ou Dali. O Museu de Arte de Macau acolhe, a partir de hoje, uma mostra que reúne mais de 100 obras de Chagall, criadas entre 1950 e 1970, e que contempla pintura, litografia, figurinos ou tapeçarias. Um corpo de trabalho que se centra, explica o Instituto Cultural (IC), na produção artística vinculada ao mediterâneo e à Côte D’Azur onde o artista russo se viria a instalar até ao fim dos dias, depois de longas permanências em Paris e nos Estados Unidos.

Numa arte que se liberta da lógica, da camada consciente e visível do quotidiano, que se atira, sem rede, sobre um inconsciente até então impenetrado, inscreve-se Movsha Zatskelevich Shagalov, artista nascido em Vitebsk em 1887, hoje Bielorrúsia, cuja identidade se perpetuaria como Marc Chagall. Naquela que é uma estreia da obra do criador russo em Macau, o Instituto Cultural descreve a mostra como “pondo em evidência a extraordinária capacidade criativa do artista no uso de diferentes meios de expressão”.

Do autor de obras icónicas como “Birthday”, “La Mariee”, “Sobre a Cidade” ou “Sereia e o Peixe”, escreve o IC que, “em sintonia com o seu tempo, Chagall incorpora na sua arte uma mensagem universal de paz e inspira-se nos variados movimentos artísticos do século XX, sem nunca alinhar com nenhum, o que torna a sua obra distinta e prontamente reconhecível, com as suas cores vivas e luz calorosa convidando o espectador para uma viagem a horizontes distantes e imaginários”.

No Museu de Arte de Macau, onde a exposição chega em resultado da colaboração com entidades como o Museu Nacional Marc Chagall, a Ópera de Paris e o apoio do Chagall Estate, é explorado “o uso da luz e da cor por Chagall nas suas obras produzidas entre 1950 e 1970, período durante o qual o pintor se inspirou nas luminosas paisagens do Mediterrâneo e da Côte D’Azur”, pode ler-se, ainda, na nota do IC.

Disponível no MAM estará o catálogo da mostra, “Marc Chagall, Luz e Cor no Sul de França”, com o preço de 290 patacas. A exposição, que se apresenta até 26 de Agosto, tem entrada livre.