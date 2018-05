Concluídas pesquisa e avaliação para a criação do Fundo para o Desenvolvimento do Investimento

O Governo já concluiu os trabalhos de pesquisa e avaliação para a criação do Fundo para o Desenvolvimento do Investimento da RAEM, previsto para 2019, anunciou a Autoridade Monetária de Macau, em resposta ao deputado Leong Sun Iok. O organismo deverá constituir-se como uma empresa pública independente, fora da estrutura administrativa pública.

Cláudia Aranda*

Já foram concluídos os trabalhos de pesquisa interna e avaliação para a criação do Fundo para o Desenvolvimento do Investimento da RAEM, previsto para 2019, anunciou o presidente do Conselho de Administração da Autoridade Monetária de Macau, Chan Sau San, em resposta à interpelação escrita remetida ao Governo em Janeiro pelo deputado à Assembleia Legislativa Leong Sun Iok. Os preparativos para a promulgação das leis relacionadas estão também a ser realizados, acrescenta Chan Sau San, na resposta com data de 25 Abril deste ano.

O deputado solicitava o ponto de situação sobre um estudo relacionado com a criação de um “fundo para o desenvolvimento de investimento e um mecanismo eficiente de longo prazo para a distribuição dos saldos positivos financeiros”.

O Governo vai criar o Fundo para o Desenvolvimento do Investimento da RAEM em 2019 e levará a cabo os preparativos para a criação de uma empresa pública independente, fora da estrutura administrativa pública, de acordo com o Plano Quinquenal de Desenvolvimento da RAEM (2016-2020).

Além disso, o Governo também está a considerar “o estabelecimento de um mecanismo de alocação de ‘superávits’ fiscais de longo prazo, que será divulgado e aberto para consulta em tempo útil”, acrescenta Chan Sau San. O superávit fiscal nos últimos anos deu já origem ao “Plano de Comparticipação Pecuniária” para o público em geral.

As autoridades tencionam “melhorar o sistema de investimento em reservas fiscais, aumentar os retornos dos investimentos e optimizar as estratégias de investimento”, promete a Autoridade Monetária de Macau. “Sob a premissa de riscos devidamente controlados”, o Governo indica que vai “promover a utilização de reservas fiscais para participar em projectos de cooperação regional e diversificar as carteiras de investimento das reservas fiscais”.

Leong Sun Iok referia ainda que “a redistribuição de recursos é um dos benefícios sociais mais importantes, que o Governo deve assegurar a estabilidade dos regimes de segurança social e evitar que os benefícios fiscais sejam prejudicados devido a mudança da situação financeira. Vai fazê-lo?”, questionava. Leong Sun Iok é um dos seis novos deputados do hemiciclo, que veio reforçar a bancada da Federação das Associações de Operários de Macau (FAOM).

Sobre esta questão, Chan Sau San mencionou que o Governo implementa várias políticas de apoio na premissa de garantir a subsistência das pessoas. O organismo do Governo dá como exemplo o plano de comparticipação pecuniária, a pensão de velhice, subsídio de idosos, de educação, subvenção para funcionários de baixo rendimento, vale de saúde, benefícios fiscais, injecção de capital no fundo de pensão. “Estas medidas de apoio financeiro permitem efectivamente aos residentes de Macau usufruir do sucesso do desenvolvimento económico”, afirma Chan Sau San.

A Autoridade Monetária cita ainda o Chefe do Executivo, que nas Linhas de Acção Governativa para 2018 afirmou que o “Governo vai reforçar o modo de multi-apoio e multi-cobertura, aprimorando continuamente os cinco mecanismos de longo prazo para o bem-estar das pessoas, ou seja, sistema de segurança social, habitação, educação, saúde e cultivo de talentos, e optimizar projetos de subsistência”. *com Stacey Qiao