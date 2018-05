Banco da China disponível para dialogar com lesados do Pearl Horizon

Um grupo de compradores do Pearl Horizon esteve ontem reunido com representantes do Banco da China, revelou ao PONTO FINAL Kou Meng Pok, representante dos lesados. Na reunião, os promitentes-compradores exigiram terminar as suas hipotecas até que o Governo apresentasse um “plano viável”. O banco, por sua vez, mostrou uma “atitude aberta” e pediu aos lesados que apresentassem os documentos necessários, incluindo declarações individuais expressando a vontade de suspender os pagamentos, para que a instituição bancária possa decidir como lidar com estes contratos de empréstimo. Segundo explicou Kou Meng Pok, a Associação dos Proprietários do Pearl Horizon encontra-se a recolher os materiais dos compradores, para que possa ser agendada uma próxima reunião. De acordo com números avançados pelo dirigente, a associação já recolheu mais de 100 assinaturas de compradores que querem terminar os contratos com o banco, tendo estado presentes na reunião de ontem entre 50 a 60 lesados. Cerca de 400 a 500 compradores celebraram contratos com a instituição bancária, disse Kou. C.V.N. com S.Q.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...