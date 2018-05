Xiong Jing Nan e Laura Balin defrontam-se em Macau no próximo mês

ONE: Pinnacle of Power estava programada para acontecer em Pequim, no dia 16 de Junho, mas a organização confirmou a mudança de planos e será Macau a acolher o evento. Xiong Jing Nan defenderá o título na categoria STRAWWEIGHT (de 48 a 52 quilos) contra Laura Balin no dia 23 do próximo mês. Assinala-se assim a terceira vez que um evento da ONE Championship tem lugar na cidade, desta feita no Studio City Macau.

De acordo com o website noticioso The Fight Nation, a nova data significa que o ONE Championship vai acontecer em simultâneo, pela primeira vez, com uma luta UFC na Ásia. A UFC Fight Night 132 terá lugar no Singapore Indoor Stadium na mesma noite.

Esta é a segunda vez que um evento da ONE em Pequim é cancelado este ano. Para além do ONE: Pinnacle of Power, também o ONE: Battle for the Heavens foi retirado da agenda. No entanto, a ONE Championship tem marcados algumas competições na China continental, como é o caso do evento de estreia a 7 de Julho, em Shezhen, e dois eventos em Xangai, a 18 de Agosto e 15 de Dezembro.