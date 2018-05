Sulu Sou e Scott Chiang condenados a 120 dias de multa

O deputado com mandato suspenso, Sulu Sou, e o membro e antigo presidente da Associação Novo Macau, Scott Chiang, foram condenados a 120 dias de multa. O Tribunal Judicial de Base considerou que os arguidos cometeram o crime de reunião e manifestação ilegal nas imediações do palacete de Santa Sancha, e que “ignoraram, deliberadamente, as advertências da polícia”, e “continuaram as actividades consideradas como reunião e manifestação ilegais”. A defesa mostrou-se insatisfeita com o resultado, sem adiantar se vai recorrer ou não da sentença.

Cláudia Aranda

O Tribunal Judicial de Base condenou ontem Sulu Sou, deputado com mandato suspenso e vice-presidente da Associação Novo Macau (ANM), e Scott Chiang, membro e antigo presidente da ANM, a uma pena de 120 dias de multa, convertível em 80 dias de prisão no caso de não ser paga ou substituída por trabalho. O que difere nos dois casos é o valor da multa a pagar.

Na leitura da sentença, ontem, o Tribunal Judicial de Base entendeu que os arguidos cometeram “o crime de reunião e manifestação ilegal”, o que se traduz num “crime de desobediência”, durante a manifestação realizada a 15 de Maio de 2016, explicaram os advogados de defesa.

No entender da juíza Cheong Weng Tong, os arguidos “agiram com dolo ao faltarem à obediência devida à Lei n.º 2/93/M e às ordens legítimas regularmente comunicadas e emanadas da autoridade policial de Macau, depois de terem sido devidamente advertidos”. Pelo que, “a conduta dos arguidos preencheu os elementos subjectivos e objectivos do crime de reunião e manifestação ilegal”.

Tanto os arguidos como a defesa manifestaram-se desapontados com o resultado do julgamento, reiterando a sua inocência. Não revelaram, contudo, se vão ou não recorrer da decisão do tribunal, sendo que cada um dos arguidos tem um prazo de 20 dias para o fazer.

Aos jornalistas, o advogado Pedro Leal, defensor de Scott Chiang, afirmou “não estar à espera desta sentença”, enquanto Jorge Menezes disse “não estar satisfeito”, uma vez que o que pediram foi a absolvição dos arguidos.

Jorge Menezes explicou à Lusa que “se nenhuma das partes recorrer, quer o Ministério Público, quer o arguido, no prazo de 20 dias a sentença transita em julgado, o que quer dizer que se torna definitiva, e a partir dessa altura termina o motivo para a suspensão do mandato que foi o que permitiu que [Sulu Sou] fosse julgado”.

Sulu Sou preocupado com impacto deste caso nas liberdades

Para já, o deputado com mandato suspenso vai continuar a assistir às sessões plenárias na Assembleia Legislativa (AL), sem participar nelas, como tem feito desde que foi suspenso a 4 de Dezembro de 2017, disse Sulu Sou.

O democrata mostrou preocupação quanto ao impacto que este caso possa ter na liberdade dos cidadãos. “Estamos preocupados que o espaço de liberdade de expressão e de opinião se mantenha limitado depois deste caso, e que as pessoas corram riscos quando expressarem as suas opiniões sem permissão das autoridades. É preocupante”, afirmou Sulu Sou, à saída do Tribunal Judicial de Base. O deputado referiu ainda que, para os arguidos, é mais importante a luta pelos direitos de cidadania e a liberdade dos cidadãos expressarem as suas opiniões do que segurar o seu mandato na AL. São esses aspectos que poderão pesar na decisão de avançarem para o recurso da sentença. Por outro lado, destacou Sulu Sou, não pode ignorar que muitos dos seus eleitores desejam que ele retome o assento na AL o quanto antes. “São questões que temos de considerar nestes 20 dias”, disse.

“Apenas sabemos que este veredicto pode não ser final”, disse Scott Chiang, questionado sobre o resultado da leitura da sentença.

Para Scott Chiang foi estabelecida uma multa à taxa diária de 230 patacas, o que corresponde a um total de 27.600 patacas, enquanto Sulu Sou deverá pagar 340 patacas por dia, num total de 40.800 patacas.

No início da sessão de leitura da sentença, a juíza confirmou com os arguidos o número de pessoas que cada um tem a seu cargo, facto que terá sido tomado em consideração para o estabelecimento do valor pecuniário das multas. Scott Chiang é pai de uma criança, encontrando-se a mulher grávida de uma segunda filha, ao passo que Sulu Sou declarou ter a seu cargo a mãe.

Reunião ilegal por falta de aviso prévio ao IACM

Na leitura de sentença, com cerca de 60 páginas, a juíza Cheong Weng Tong declarou que os dois arguidos foram acusados pela prática do crime de desobediência qualificada durante a manifestação realizada a 15 de Maio de 2016. No entanto, o tribunal considerou a conduta dos arguidos como reunião e manifestação realizada em desrespeito ao disposto na Lei n.º 2/93/M, sobre o direito de reunião e manifestação, pelo que os arguidos passaram a ser condenados, em co-autoria e na forma consumada, do crime de reunião e manifestação ilegal.

Na leitura da sentença foi referido que o tribunal deu por provado que os dois arguidos praticaram os factos acusados, na medida em que os arguidos tinham conhecimento de que o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) proibira a utilização dos lugares públicos do Jardim da Penha para a realização de reunião, e que caso realizassem uma manifestação naqueles lugares, violariam a lei do Direito de Reunião e de Manifestação.

Além disso, no entender do tribunal, os arguidos sabiam que na residência oficial do Chefe do Executivo, sediada no palacete de Santa Sancha, não se aceitavam petições. Mas, “ainda assim, caminharam, chefiando uma a três dezenas de participantes para as vias e lugares públicos, tais como o cruzamento entre a Calçada das Chácaras e a Estrada de Santa Sancha, o local em frente do Jardim da Penha sito na Estrada da Penha e o encontro entre a Estrada da Penha e a Estrada de Santa Sancha, nas imediações da residência oficial do Chefe do Executivo, onde pararam e realizaram reunião ilegal”.

O tribunal considera a reunião ilegal por não ter sido previamente avisada ao IACM, além de “ter prejudicado a circulação de pessoas e veículos no local”.

Tribunal alega que arguidos “ignoraram advertências da polícia”

Na leitura de sentença foi declarado que os arguidos “voltaram a discursar sobre as suas reivindicações”, junto ao palacete, e “incitaram os participantes da reunião ilegal a atirarem folhetos com reivindicações, dobrados em forma de avião de papel, para dentro do palacete de Santa Sancha”.

Apesar de terem sido “repetidamente informados e advertidos pela polícia”, ao longo do percurso que os levou até à Santa Sancha, de que “os seus comportamentos constituíam reunião ilegal, e que incorreriam no crime de desobediência qualificada caso não abandonassem o local”, os dois arguidos “insistiram na sua pretensão, ignoraram, deliberadamente, as advertências da polícia, recusaram-se a deixar o local da reunião e manifestação ilegais, e continuaram as actividades consideradas como reunião e manifestação ilegais”. O arguido, Scott Chiang, “ainda colocou na parede exterior da residência oficial um cartaz contendo reivindicações”, refere a sentença.

A juíza considerou como atenuantes o facto de ambos serem arguidos primários, sem antecedentes criminais, “não ter sido uma manifestação violenta e não muito prolongada”.

Sulu Sou e Scott Chiang incorriam numa pena de prisão até dois anos ou de uma multa até 240 dias.

Kam Sut Leng: Indiciar cidadãos comuns numa decisão do tribunal é “arrepiante”

O Tribunal Judicial de Base instruiu ontem o início de inquérito contra cinco pessoas que foram testemunhas no processo contra Sulu Sou e Scott Chiang, entre elas Kam Sut Leng. A presidente da Associação Novo Macau referiu ao PONTO FINAL que mantém uma atitude reservada relativamente à sentença, lembrando que vários nomes, incluindo a própria, foram indiciados. “É arrepiante que o tribunal pretenda transferir todos os registos deste caso para o Ministério Público para que outros participantes da manifestação, incluindo cidadãos comuns, sejam também acusados”, referiu. “Como havia indícios que outras pessoas cometeram crimes semelhantes, o tribunal determinou que todos os CDs apreendidos sejam transferidos para o Ministério Público após o julgamento, dando assim início a investigações contra estas pessoas”, prosseguiu.

No entender de Kam Sut Leng, “é muito incomum” que uma decisão do tribunal indicie outras pessoas que participaram na manifestação e que não pertencem à Novo Macau. A democrata acredita que a acção serviu como uma espécie de intimidação, podendo forçar outros manifestantes a “manterem-se calados como uma cigarra durante o frio”. Para além disso, sustenta a presidente da Novo Macau, poderá ainda intimidar as pessoas de participarem em manifestações e expressarem as suas opiniões “por terem receio”.

Pelo menos cinco nomes foram mencionados em tribunal. Kam Sut Leng, presidente da Associação Novo Macau, Alin Lam, membro da associação, Kuan Un San, voluntário que participou na manifestação, e ainda Leo Fong e Roberto, dois cidadãos que não estão afiliados com a Novo Macau.

Kam Sut Leng testemunhou em tribunal, juntamente com mais duas testemunhas, Alin Lam e Kuan Un San. Os três foram indiciados por terem participado na manifestação, podendo ser acusados pelos mesmos crimes. Stacey Qiao

ECOS DA SENTENÇA

“Penso que a pena de multa é uma pena ajustada, foi um acto irreflectido o que ele fez, é próprio da juventude, todos nós quando fomos jovens cometemos actos dessa natureza. Mas pronto, em Macau as coisas têm uma leitura diferente, dadas as circunstâncias especiais que nós estamos aqui a viver. (…) Não faço ideia se o Ministério Público fez alguma declaração de que vai recorrer, mas se o fez é uma pena. Eu acho que este julgamento, mais que a situação política do deputado, era o sistema de direitos, liberdades e garantias que estava em teste. Até que ponto o poder judicial é autónomo em Macau, relativamente às pressões do poder político. Esta era, do meu ponto de vista, uma questão de regime em Macau, e para a continuidade do segundo sistema”.

Arnaldo Gonçalves, jurista e professor de Ciência Política

“Vamos ter que esperar pelo trânsito em julgado da sentença, acho que o Ministério Público muito provavelmente irá recorrer da decisão, na medida em que tinha pedido a prisão efectiva do deputado. É pesada [a pena], era expectável mas também foi pesada. Eu acho que, comparando com as situações de distúrbio do Polytec, em que viaturas das autoridades policiais foram danificadas, considerando os distúrbios do edifício Sin Fong, que foram ambos os casos muito mais graves, comparados com o que está a ser julgado no tribunal, acho que a multa foi algo exagerada. (…) Os tribunais estiveram sempre sob pressão política neste caso. O tribunal esteve mais ou menos bem, mas o MP é que sai mal na figura. Sendo somente aplicada a pena de multa, nunca o deputado deveria ter sido suspenso, mais preferível seria esperar pelo dia em que deixasse de ser deputado para ser incriminado. O mandato político deveria sobrepor-se a esse processo de lana-caprina”.

José Pereira Coutinho, deputado

“Acho que a sentença foi considerada seriamente. Espero que o deputado Sulu Sou possa voltar a desempenhar a sua função o mais rápido possível”.

Ng Kuok Cheong, deputado

“Macau é uma região de Direito, todas as coisas são de acordo com a lei. Existem muitos casos semelhantes em Macau, este é só um deles. Caso eles considerem que a sentença não é justa, podem interpor um recurso”.

Song Pek Kei, deputada

“Em primeiro lugar, se esta sentença vai afectar a sua qualificação enquanto deputado ou não, as pessoas preocupam-se com isso. Não se pode confirmar que ele consegue voltar à Assembleia Legislativa, porque não sabemos se o Ministério Público vai interpor recurso ou não. Em segundo lugar, acho que a sentença mostra uma administração independente da justiça em Macau, porque a sentença não considerou algumas vozes da sociedade, que entendiam que ele deveria ser preso. Com a pena de multa em vez de pena de prisão, acho que a sentença considerou as razões pelas quais eles fizeram a manifestação, que foi obter mais interesses para os cidadãos e a liberdade de expressão. Alem disso, esta sentença não foi afectada por Hong Kong. Os deputados do campo pró-China de Hong Kong consideraram de certeza a desqualificação do deputado, por isso, fico muito contente pela administração independente da justiça em Macau”.

Larry So, politólogo

“Ainda não tive tempo para ver as notícias, só sei que a sentença é pena de multa e não pena de prisão. Acho que a sentença é positiva”.

Agnes Lam, deputada

M.P e S.G