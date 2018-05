Segunda fase da Rede de Restaurantes Portugueses pelo Mundo vai mesmo passar por Macau

Macau já integra a segunda fase da Rede de Restaurantes Portugueses pelo Mundo, que arranca no próximo mês em Newark, nos Estados Unidos. Também conhecido como Taste Portugal, o programa ainda não tem data marcada para passar por Macau, mas a PressTur avançou que o território junta-se, para além de aos EUA, ao Canadá, Suíça, Bélgica, Holanda e Luxemburgo.

“Após o sucesso que se revelaram os primeiros cinco mercados, temos grandes expectativas para a jornada que se aproxima, em que alargamos o programa a novos países e continentes”, afirma o director-geral da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), José Manuel Esteves, citado em comunicado pelo PressTur. A primeira fase do Taste Portugal incluiu 98 estabelecimentos.

As informações oficiais falam em restaurantes portugueses na China, mas ao PONTO FINAL, já em Abril, foi confirmado que em “Macau, que será naturalmente porta de entrada para a China, iremos aproveitar todas as sinergias e capacidade instalada dos existentes e excelentes representantes da nossa Gastronomia”. Este jornal apurou ainda que a AHRESP já fez uma primeira abordagem junto do Centro de Promoção Turística de Macau em Portugal e também junto da Embaixada da China em Lisboa.

No território, o objectivo do Taste Portugal é identificar todos os restaurantes Portugueses em Macau, esperando depois que estes se candidatem a entrar na Rede. A AHRESP envia depois um técnico a cada restaurante para confirmar que utilizam receitas e produtos portugueses. De acordo com a lista disponível na página do Turismo de Macau, existem 39 restaurantes portugueses na RAEM.

Depois de Espanha, França, Reino Unido, Alemanha e Brasil, a AHRESP, reconhecida na área da restauração em Portugal e responsável pelo projecto, vai lançar a segunda fase do programa no dia 15 de Junho em Newark, contando com a participação do primeiro-ministro português António Costa. Ali, foram identificados 50 estabelecimentos portugueses. Em todo o país, foram assinalados 178 restaurantes portugueses, 102 dos quais em Nova Jérsia, 44 no Connecticut, 26 restaurantes em Nova Iorque e seis na Pensilvânia.