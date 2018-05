Pequim e Macau com foco apontado para intercâmbio de jovens e formação de quadros qualificados

Continuar o reforço da complementaridade mútua, cooperação e servir o plano de estratégias gerais nacionais integram “o próximo passo” para o aprofundamento das relações entre Macau e a cidade de Pequim. Para além da “elevação da qualidade e eficácia na cooperação de serviços e investimento”, o Chefe do Executivo, Chui Sai On, e o secretário do comité municipal de Pequim do Partido Comunista da China (PCC), Cai Qi, reconheceram a necessidade de um maior foco no intercâmbio de jovens das duas regiões, formando quadros qualificados.

“Ambas as cidades necessitam de se focar mais no intercâmbio dos jovens, formar futuros quadros qualificados, e esperar, através da consolidação, reforçar a inovação e empreendedorismo dos jovens, ciência e tecnologia, cultura, ensino patriótico, entre outros, para que as duas regiões se interliguem e desenvolvam mutuamente”, disse Chui Sai On.

Os dois responsáveis reuniram na segunda-feira, com o Chefe do Executivo a afirmar que os resultados do mecanismo Parceria de Cooperação Pequim-Macau “têm vindo a favorecer a população de ambas as partes”. Actualmente, a coordenação abrange, a título de exemplo, as áreas da economia, ciência e tecnologia, ensino, turismo, as quais realizam, “de forma regular e positiva”, um intercâmbio entre entidades governamentais, empresas e órgãos civis.

Desde a criação do mecanismo, em 2016, foram assinados oito protocolos de cooperação, incluindo na economia e investimento, intercâmbio entre função pública, medicina tradicional chinesa, protecção ambiental e transportes.

Cai Qi apontou que “Pequim está disponível para articular estreitamente as suas políticas e talentos na área da ciência e tecnologia como uma plataforma e vantagem de mercado em Macau, onde com a complementaridade das vantagens, poderá explorar, em conjunto, um mercado novo, nomeadamente no contributo para a construção da iniciativa ‘Uma Faixa, Uma Rota’”.