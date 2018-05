Mais de 250 doentes recorrem actualmente ao Centro de Prevenção e Tratamento de Tuberculose

Os Serviços de Saúde registaram 381 novos casos de tuberculose no ano passado, dos quais 18 resultaram em vítimas mortais. O organismo revelou ontem que 12 das mortes foram registadas em pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, seis em pessoas com idade inferior a 65 anos e a pessoa mais nova tinha 42 anos de idade. Se, por um lado, a taxa de mortalidade representa 2,8 casos por cada 100 mil habitantes, a taxa de incidência atinge os 58,3 casos por cada 100 mil habitantes.

Em comunicado, os Serviços de Saúde indicaram ainda que existem actualmente 251 doentes que recorrem ao Centro de Prevenção e Tratamento de Tuberculose para tratamento médico, sendo 162 do sexo masculino e 89 do sexo feminino. Um total de 190 doentes possuem idade inferior a 65 anos, já 61 doentes têm idade igual ou superior a 65 anos.

Os Serviços de Saúde lembram que Macau começou a adoptar o programa de tratamento com padrão internacional e tratamento de observação directa desde os anos 1990. Por consequência, “os níveis de incidência, prevalência e mortalidade da tuberculose decresceram anualmente e actualmente a incidência da tuberculose em Macau está no nível médio da Organização Mundial da Saúde e é similar às regiões de Hong Kong, Taiwan, Singapura e Japão e outras”, lê-se na nota de imprensa. Em Março deste ano, registaram-se 15 casos de tuberculose pulmonar, “o que representa uma redução quando comparados com o período homólogo do ano passado”, divulgaram os Serviços de Saúde em Abril.