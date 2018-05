Grande China aumenta importações dos Vinhos do Porto e Douro

O Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP) marca presença, até amanhã, na Vinexpo de Hong Kong, alavancado pelo aumento das exportações para a Grande China (China, Macau e Hong Kong) registado em 2017, foi ontem anunciado.

Segundo o IVDP, as exportações de Vinhos da Região Demarcada do Douro (RDD) para a Grande China registaram um crescimento, tendo em 2017 sido vendidas 106 mil caixas (+11,3%) de Porto e Douro no valor de 5,6 milhões de euros (+6,3%), “representando “18% das exportações portuguesas de vinho para esse mercado” em 2017.

Quanto às vendas de Denominação de Origem Protegida (DOP) Porto para a Grande China, “ultrapassaram as 30 mil caixas (+14,1%), correspondendo a 2,3 milhões de euros (+1,3%)”, refere o IVDP, em comunicado enviado à agência Lusa.

Para o instituto, os vinhos DOP Porto “continuam a crescer em valor e a recuperar as quebras em 2014 (-31,9%) e em 2015 (-37,3%), frisando que o “preço médio de DOP Porto nos três territórios da Grande China é bem superior ao preço médio global de comercialização deste vinho (5 euros/litro em 2017)”.