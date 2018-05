Galgos não serão dados para obtenção de lucro, assegura Angela Leong

Angela Leong, administradora da Companhia de Corridas de Galgos Macau (Yat Yuen), garantiu ontem, em declarações aos jornalistas, que os cães que ainda se encontram nas instalações do Canídromo apenas serão dados a quem quiser verdadeiramente cuidar deles. “Eu não vou dar os cães a quem quiser lucrar com eles. Estas pessoas não amam verdadeiramente os animais e não vão garantir o bem-estar dos nossos cães”, afirmou a também deputada, à margem da reunião da 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa.

Angela Leong disse ainda que muitos dos seus “bons amigos” já se registaram para adoptar os galgos, garantindo que não irão vender ou fazer negócio com os animais. “Eles não têm nenhuma agenda pessoal, apenas gostam de cães e querem ajudar a cuidar deles. Eu apenas respondo a estes pedidos genuínos”, afirmou Leong. Confrontada com a possibilidade de trabalhar com associações locais para que os animais possam ser adoptados, a empresária afirmou que “muitas organizações expressaram interesse” neste sentido. “Eu tenho que ter a certeza que elas querem realmente tomar conta dos cães e não vendê-los”.

Ainda sobre o futuro dos animais, Angela Leong disse que gostaria de ficar a cuidar deles “até ao fim das suas vidas” se o Governo lhe disponibilizasse um terreno. “Se o Governo nos puder ceder um local eu ficaria feliz em cuidar deles até ao fim das suas vidas”, disse a deputada, acrescentando que este é também um plano em discussão com o Executivo. Questionada acerca da data de divulgação do plano sobre os galgos, a empresária apenas disse que vai “negociar com o Governo para ter um melhor plano”. Recorde-se que a Yat Yuen tem apenas até amanhã para entregar uma solução concreta ao Executivo.

Angela Leong assegurou também que já terminaram as corridas no Canídromo, que vai encerrar portas a 21 de Julho, e que os galgos são “cães felizes”. “Eles têm imensa comida para comer e brinquedos para brincar. Não acredito que existam cães mais felizes no mundo do que os galgos de Macau”, afirmou a administradora da Yat Yuen. Já os funcionários do Canídromo são a “primeira prioridade” da empresa porque, segundo explicou Leong, “não são propriamente pessoas jovens”. “A nossa principal prioridade é assegurar os meios de subsistência dos empregados”. C.V.N.