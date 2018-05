Filme “O Testamento do Senhor Napumoceno” é exibido hoje para celebrar Germano Almeida

A Associação de Divulgação da Cultura Cabo-Verdiana homenageia hoje o escritor Germano Almeida, vencedor do Prémio Camões 2018, com a projecção do filme “O Testamento do Senhor Napumoceno”, de 1997, do realizador português Francisco Manso. A sessão de cinema está marcada para logo à tarde, às 18h30, no auditório do Consulado-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong.

Cláudia Aranda

“Esta é a nossa singela homenagem ao escritor Germano Almeida”, disse ao PONTO FINAL o presidente da Associação de Divulgação da Cultura Cabo-Verdiana, Humberto Évora, sobre a projecção do filme “O Testamento do Senhor Napumoceno”. Évora convida o público a deixar-se ficar após a sessão para uma conversa sobre a literatura e cultura cabo-verdianas.

O romance “O Testamento do Senhor Napumoceno”, de 1991, é uma das obras de referência do escritor cabo-verdiano Germano Almeida, distinguido na semana passada com o Prémio Camões 2018. Nascido em 1945 na ilha da Boavista e a viver no Mindelo, Germano Almeida conta já com, pelo menos, 17 obras publicadas, entre as quais, “O Dia das Calças Roladas” (1982), “O Meu Poeta” (1989), “A Ilha Fantástica” (1994), “Os Dois Irmãos” (1995) e “O Testamento do Senhor Napumoceno da Silva Araújo”, estes dois últimos já adaptados para o cinema.

O realizador e documentarista português, Francisco Manso, estreou-se na ficção precisamente com a adaptação ao grande ecrã da obra “O Testamento do Senhor Napumoceno”. A versão cinematográfica do romance, que é hoje exibida, aborda a história secreta e insuspeita da vida do Senhor Napumoceno da Silva Araújo, um dos homens mais ricos de Cabo Verde, revelada através do testamento e confidências, gravadas pouco antes da sua morte.

A acção do filme, que conta com a participação especial da cantora Cesária Évora, decorre no Mindelo, na ilha de S. Vicente, onde Napumoceno desembarca em 1928, com 15 anos, vindo de S. Nicolau. Francisco Manso filma uma crónica familiar “agridoce evocativa da vida e costumes da sociedade de Cabo Verde ao longo das últimas décadas da colonização portuguesa”, lê-se na sinopse do filme, publicada na página electrónica do canal de televisão português, RTP.

O filme, rodado em Cabo Verde, conta com um elenco internacional bastante extenso, que mistura cabo-verdianos, portugueses e brasileiros. O destaque vai para as presenças de Nelson Xavier, brasileiro, que faleceu o ano passado com 75 anos, que representou a personagem Napumoceno. É de referir ainda as brasileiras Maria Ceiça e Zézè Motta e o mexicano a viver no Rio de Janeiro, Chico Diaz. O filme recebeu prémios em vários festivais internacionais de cinema, em 1997, nomeadamente em Gramado, no Brasil, em Assunção, no Paraguai, em Seia e Santa Maria da Feira, em Portugal.

Francisco Manso realizou, também, “Assalto ao Santa Maria”, de 2010, e “O Cônsul de Bordéus”, de 2011, dedicado a Aristides Sousa Mendes, o diplomata português que, durante a Segunda Guerra Mundial, em 1940, salvou milhares de judeus, concedendo-lhes visto para poderem viajar para Portugal.

Germano Almeida estudou Direito em Lisboa com uma bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian. Regressou a Cabo Verde em 1977, onde ainda exerceu a profissão como advogado. Foi deputado e Procurador-Geral da República de Cabo Verde. “O Fiel Defunto” é o romance mais recente do escritor, que terá chegado ontem, 29 de Maio, às livrarias em Portugal. A obra literária do autor cabo-verdiano está traduzida em países como Itália, França, Alemanha, Suécia, Noruega e Dinamarca.