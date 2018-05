Dedução fiscal para empresas que empregam portadores de deficiência fixada nas cinco mil patacas anuais por trabalhador

Uma empresa que contrate pessoas portadoras de deficiência poderá beneficiar de uma dedução fiscal na ordem das cinco mil patacas anuais e por trabalhador. A decisão foi ontem anunciada após a reunião da 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, durante a qual ficou também decidido que este benefício poderá ser acumulado até cinco anos.

Catarina Vila Nova

O Governo decidiu fixar o montante da dedução fiscal para as empresas que empregam trabalhadores portadores de deficiência nas cinco mil patacas anuais. O valor consta na nova versão da proposta de lei do Benefício Fiscal à Contratação de Pessoas Portadoras de Deficiência, ontem apresentado por membros do Executivo à 3º Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL). Segundo explicou ontem Vong Hin Fai, presidente do grupo de trabalho, o montante a deduzir será anual e por trabalhador que, por mês, terá que cumprir um mínimo de 128 horas de trabalho. O deputado disse também que o benefício não vai fazer distinção entre diferentes graus de deficiência e pode ser acumulado até cinco anos.

“O Governo definiu o montante de dedução fiscal nas cinco mil patacas. Este benefício fiscal é uniforme, ou seja, sem distinção dos graus de deficiência dos trabalhadores”, explicou Vong Hin Fai. Este foi um ponto que preocupou os membros da comissão uma vez que, segundo a proposta de lei, desde que o empregador contrate uma pessoa titular do cartão de registo de avaliação da deficiência válido, pode beneficiar da dedução fiscal. “A comissão entende que há que ter em conta os graus de deficiência porque agora o benefício fiscal é uniforme e a comissão preocupa-se que os empregadores só contratem pessoas com deficiência ligeira e não contratem pessoas com deficiência grave”, apontou o deputado.

O Governo, por sua vez, respondeu que “é difícil criar uma articulação entre os graus de deficiência, o posto de trabalho e a capacidade de trabalho dos portadores de deficiência”, acrescentando que existem pessoas portadoras de uma deficiência grave mas que têm uma “capacidade de trabalho muito elevada”, explicou Vong Hin Fai. “Por isso, é difícil proceder a uma avaliação dessa situação e o Governo decidiu manter a sua decisão, ou seja, fixar um benefício fiscal uniforme para todos”, disse o deputado. Por outro lado, uma vez que uma empresa pode não ter de pagar o imposto complementar de rendimentos num ano por ter tido prejuízos, a dedução fiscal prevista nesta proposta de lei pode ser acumulada até cinco anos.

De acordo com a proposta de lei, para as empresas obterem esta dedução fiscal, os trabalhadores portadores de deficiência devem trabalhar, no mínimo e cumulativamente, 128 horas por mês, nas quais estão incluídas as faltas remuneradas por doença ou acidente. Segundo explicou o presidente da 3ª Comissão, se não forem atingidas as 128 horas de trabalho mensais, o benefício fiscal será apurado proporcionalmente. Vong Hin Fai disse ainda estar “confiante” em concluir o processo legislativo referente ao Benefício Fiscal à Contratação de Pessoas Portadoras de Deficiência ainda durante esta sessão legislativa, que termina a 15 de Agosto.

Segundo números ontem avançados por Vong Hin Fai, ao longo dos últimos três anos, mais de 100 pessoas portadoras de deficiência foram encaminhadas para empresas, após terem passado por sete centros de reabilitação existentes em Macau. Destes trabalhadores, 57% conseguiram obter uma colocação na empresa para onde foram trabalhar.