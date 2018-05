Dar forma ao vazio através da exploração da filosofia budista

Cinco anos após a sua última exposição, Alice Kok volta a ocupar o espaço da Art For All Society (AFA) – desde 2016 instalada no Macau Art Garden – com a sua mais recente mostra individual. Em “Emptiness is Form”, a presidente da AFA explora o conceito budista do “vazio é a forma” e apresenta um conjunto de pequenas instalações que encerram em si fotografias soterradas e submersas.

Catarina Vila Nova

“Emptiness is Form” é a celebração de, não apenas o regresso de uma exposição individual de Alice Kok, cinco anos após a última, mas também o encerrar de um ciclo que se iniciou em 2002, quando a artista estudava Belas-Artes em Toulouse, e que agora termina com o seu quadragésimo aniversário. “Quando estava na Escola de Belas-Artes escrevia na minha máquina de escrever todos os dias e, agora, apercebi-me que, na altura, escrevia muito sobre o conceito de individualidade, do que é identidade e o que é ser pessoa. Hoje em dia, atingi uma fase em que quase falo de não-identidade, do vazio”, contou Kok ao PONTO FINAL. Das palavras batidas nos tempos de faculdade houve uma reapropriação, 16 anos depois, daquelas que a Alice de hoje em dia diz serem as que melhor transparecem a mulher em que se tornou.

No centro de um conjunto de molduras que Alice Kok transformou em prateleiras está encerrado um Buda em pose de meditação. A mesma figura, impressa em papel de fotografia, descobre-se numa outra peça, submersa e presa num pentágono de vidro. Explica a também presidente da Art For All Society (AFA) que a filosofia budista a acompanha há mais de uma década, e que a arte da meditação reclamou na sua expressão artística um lugar cimeiro. “A estátua que eu coloquei na exposição é a única estátua do Buda que eu tenho. Comprei-a na Índia e gosto especialmente dela porque ele está em pose de meditação. A meditação é a prática central da minha prática budista e também da minha expressão artística”. As linhas da estrutura que resguarda o Buda compõem os traços do carácter chinês para imagem e pictograma, explorando, uma vez mais, a representação da figura e do objecto.

O conceito de “emptiness is form” (o vazio é a forma), que dá o nome à exposição que pode ser visitada no Macau Art Garden, até 28 de Junho, é ele próprio retirado da filosofia budista. A ideia explorada e trabalhada por Alice Kok ao longo dos últimos quatro meses consiste numa reversão daquela que deu corpo ao seu último trabalho, exposto na primeira Bienal de Mulheres Artistas. “No meu último trabalho era ‘a forma é o vazio’, e quando decidi fazer uma exposição questionei-me acerca do que se seguiria, se tudo é forma e é vazio. Devemos fazer algo de todo? Este questionamento não parou porque aquela sensação não parava, da forma ser o vazio e do vazio ser a forma”. Partindo desta infindável sucessão, Alice Kok encerrou-se no estúdio por dois meses para criar um conjunto de pequenas instalações que, juntas, dão pelo nome de “Emptiness is Form”.

LIMITE. PREENCHIMENTO. DESTRUIÇÃO

Começa por criar uma limitação física que, em “Emptiness is Form”, assume a forma das molduras. Assumido o contexto, pirâmides, cubos, hexágonos e pentágonos são as figuras que surgem e enclausuram as fotografias, do Buda, da montanha, dos peixes, apresentadas ao público soterradas ou submersas. Assim, explica, é como se estivessem vivas porque só um organismo que está vivo pode morrer. É o que acontece neste trabalho de Kok, à frente dos olhos dos visitantes que não se apercebem do processo por que passam estas peças e que, também ele, faz parte da obra. “Ao colocar água estou a acelerar o processo de dissolução e a obra vai ser destruída. Não vai realmente desaparecer, a imagem vai desaparecer mas a substância permanece na água, consegues ver que algo se acumulou no fundo. É como se estivessem a morrer em frente dos nossos olhos”.

Seguia o mesmo objectivo quando decidiu incorporar terra na sua obra e enterrar as fotografias, mas aí surgiu a contradição. O papel de fotografia é ele próprio composto por plástico que não desaparecerá. Começou a experimentar com um saco de plástico, a moldá-lo numa caixa de luz e a atribuir-lhe uma forma. “Quando olhamos para ele parece uma montanha coberta de neve mas é como [o quadro] de Magritte, ‘ceci n’est past un pipe’, a imagem está na mente do observador. Isto regressa à ideia do vazio ser a forma porque aquilo que vemos é a forma mas a forma está vazia. Aquilo que é suposto ser a montanha não é a montanha, é um saco de plástico”.

ALICE KOK AVENTURA-SE NUMA AUTOBIOGRAFIA ROMANCEADA

“Eu estou a escrever um livro sobre a noção de ‘samsara’, que é a ideia budista de como nós continuamos a repetir os nossos padrões e as nossas histórias”, revelou ao PONTO FINAL Alice Kok. “Nós tendemos a seguir um ciclo habitual de padrões dos nossos problemas que repetimos e, até sermos capazes de sair desta ‘samsara’, desta roda de padrões, não conseguiremos ser realmente livres”, explica a artista.

O livro, explica a presidente da Art For All Society, será a sua primeira incursão na literatura e deverá seguir o género de uma autobiografia romanceada. “Esta questão da linguagem e das palavras esteve sempre lá. Eu também escrevo para exposições e revistas, e escrever sempre foi bastante essencial e fundamental no meu trabalho”, assume. O tempo para concluir a obra vai encontra-lo quando se voltar a mudar para o Tibete, já em Julho, por querer que a filha, agora com três anos, receba uma educação tibetana.

Este projecto, iniciado há já dois anos, assume, por enquanto, a língua chinesa, mas a autora não sabe ainda qual será a sua forma final. “Eu comecei em chinês mas pode não acabar em chinês ou pode não acabar só em chinês. Eu trabalho sempre com diferentes línguas, como inglês ou francês, e por isso devo experimentar também com estes dois outros idiomas e decidir no fim que forma vai assumir”, explica Kok. C.V.N.