Aumentaram as vagas nas indústrias transformadoras, restaurantes e hotéis

No término do primeiro trimestre deste ano registaram-se 1.058 postos vagos nas indústrias transformadoras, 2.294 nos restaurantes e 2.184 nos hotéis, que correspondem a crescimentos de 346, 264 e 255 vagas, respectivamente, face aos três primeiros meses do ano passado, segundo os resultados de um inquérito conduzido pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), divulgado ontem.

Nos hotéis, a taxa de recrutamento de trabalhadores (5,8%) e a taxa de vagas (3,7%) cresceram 1,6 e 0,3 pontos percentuais, respectivamente, em termos anuais, reflectindo que “ainda havia bastantes vagas a serem preenchidas neste ramo de actividade económica”. O mesmo foi notado nos restaurantes e estabelecimentos similares, com a taxa de rotatividade de trabalhadores (6,7%) e a taxa de vagas (7,9%) a subirem 2,4 e 0,4 pontos percentuais, respectivamente, em termos anuais, enquanto a taxa de recrutamento de trabalhadores (5,5%) desceu 1,1 pontos percentuais, “indicando que a situação de recursos humanos neste ramo de actividade económica não melhorou”.

Em comunicado, a DSEC revela ainda os salários médios das actividades económicas em análise, observando-se o valor mais elevado no caso dos trabalhadores empregados a tempo completo na produção e distribuição de electricidade, gás e água (1.112 trabalhadores), que registaram um acréscimo ligeiro de 0,9% em termos anuais e uma remuneração média fixada nas 32.050 patacas (mais 7% em termos anuais).

Já as indústrias transformadoras empregavam 9.662 trabalhadores a tempo completo (menos 1,7% em termos anuais), com uma remuneração média de 11.260 Patacas (mais 4,4%). Na actividade de seguros trabalhavam 564 trabalhadores a tempo completo (mais 2,9% em termos anuais), cuja remuneração média alcançou as 27.450 Patacas (mais 2,5%). Existiam nas actividades de intermediação financeira 361 trabalhadores a tempo completo (menos 11,3% em termos anuais), cuja remuneração média atingiu as 15.370 Patacas, isto é, mais 7,9%.

As creches e os serviços de idosos empregavam 1.422 trabalhadores a tempo completo (mais 8,4% em termos anuais) e 707 trabalhadores a tempo completo (mais 4,7%), respectivamente, cujas remunerações médias foram de 15.130 Patacas (mais 5,7%) e 14.530 Patacas (mais 5%), respectivamente.