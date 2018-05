Wong Sio Chak afirma que a polícia tem a responsabilidade de proibir entrada de pessoas no território

O secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, deixou ontem claro que a polícia pode impedir a entrada de pessoas no território, se concluir que o indivíduo pode causar problemas de segurança em Macau. Neste contexto, o Governo respeita a polícia e não interfere no seu funcionamento, afirmou. Wong Sio Chak não adiantou, porém, as razões para o Governo e a polícia considerarem um risco para a segurança a vinda ao território da deputada do Partido Democrático de Hong Kong, Helena Wong, impedida de entrar para participar numa conferência na Universidade de Macau.

Cláudia Aranda

A polícia tem a responsabilidade de proibir a entrada de pessoas no território, se considerar que possam causar problemas de segurança em Macau, afirmou ontem o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, durante a apresentação do balanço da criminalidade relativa ao primeiro trimestre de 2018 e dos dados de aplicação da lei.

“Se, de acordo com as nossa provas e avaliações específicas, [a polícia] achar que [essas pessoas] possam violar a lei ou causar problemas da segurança pública em Macau ou que tenham casos ou provas suficientes que mostrem essas situações, então a polícia de Macau tem a responsabilidade de proibir essas pessoas de entrarem em Macau”, disse ontem Wong Sio Chak, respondendo à questão sobre o impedimento da entrada em Macau da deputada de Hong Kong, Helena Wong.

Em declarações ao canal de televisão da TDM, transmitidas na sexta-feira, 25 de Maio, a deputada do partido Democrático de Hong Kong, professora na Universidade Politécnica de Hong Kong, Helena Wong, disse que continua a aguardar uma resposta à carta endereçada ao Chefe do Executivo de Macau em protesto contra o impedimento da sua entrada em Macau.

A deputada preparava-se para participar numa conferência na Universidade de Macau, integrando uma viagem organizada pela Universidade Politécnica de Hong Kong. Num grupo de 11 participantes, Helena Wong foi a única que viu a entrada barrada pelas autoridades. “A razão que me deram é que o Governo disse que eu podia causar algum problema de segurança nacional”, disse a deputada à TDM. Wong Sio Chak não adiantou, porém, as razões para o Governo e a polícia considerarem um risco para a segurança a entrada em Macau de Helena Wong.

“Respeitamos a polícia, não interferimos no seu funcionamento”

Na reportagem da TDM, a deputada refere que endereçou duas cartas, uma ao Chefe do Executivo, Chui Sai On, “contra este comportamento incivilizado”. A carta foi escrita a 1 de Setembro, mas até agora ainda não recebeu qualquer resposta. A deputada apresentou, também, uma queixa a Carrie Lam, Chefe do Executivo de Hong Kong, a pedir-lhe para transmitir a sua “forte objecção e protesto”. Helena Wong exigiu, ainda, que o Governo de Macau apresentasse um pedido de desculpas público às pessoas de Hong Kong.

Na semana passada, Helena Wong fez uma intervenção no Conselho Legislativo em Hong Hong, em que se insurgia contra o impedimento da entrada de deputados de Hong Kong em Macau e disse que esta proibição prejudicava o projecto da Grande Baía.

Sobre esta questão, o secretário referiu não estar de acordo. “Se a proibição da entrada vai afectar o desenvolvimento da Grande Baía? Eu acho que é exactamente o contrário, para o desenvolvimento da Grande Baía precisamos de ter um ambiente seguro e estes assuntos estão interligados e por isso temos de ter uma boa relação com as partes policiais, tanto do interior da China como de Hong Kong, e cada território tem as suas leis para a execução dos trabalhos necessários”, afirmou.

Sobre a carta enviada ao Governo da RAEM, o secretário salientou que, na execução da lei, “nós também vamos ponderar os aspectos necessários, vamos avaliar as informações que recebemos. Independentemente do Chefe do Executivo, ou do secretário para a Segurança ou de outros serviços públicos, vamos avaliar o caso conforme as informações da polícia. Nós respeitamos o funcionamento da polícia, e nós não vamos interferir no seu funcionamento, porque a polícia funciona conforme as leis”. O secretário remeteu a fundamentação das suas declarações para o artigo 17º da Lei de Bases da Segurança Interna da RAEM.

Quanto à legislação de diplomas complementares à “Lei relativa à defesa da segurança do Estado”, o secretário revelou que as autoridades estão empenhadas em concluir a elaboração dos diplomas num período entre os finais deste ano e o início do próximo ano. O processo deverá ser acompanhado por uma consulta pública.