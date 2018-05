Taxistas contestam discriminação contra ex-presidiários no novo regulamento dos táxis

Cerca de 40 taxistas estiveram ontem reunidos com os três deputados pró-democratas do hemiciclo para discutir o novo regulamento dos táxis. Entre as várias críticas apontadas pelos profissionais do sector contam-se a discriminação contra antigos presidiários para obtenção da licença, a obrigação dos taxistas carregarem as malas dos passageiros, mesmo não tendo capacidade física para o fazer e o limite diário de horas de trabalho.

Catarina Vila Nova e Margarida Pun

Os deputados pró-democracia Au Kam San, Ng Kuok Cheong e Sulu Sou estiveram ontem reunidos com cerca de 40 taxistas para discutir o Regime Jurídico do Transporte de Passageiros em Automóveis Ligeiros de Aluguer, documento que foi já aprovado na generalidade na Assembleia Legislativa (AL). A maioria dos condutores manifestou o seu descontentamento face ao documento apresentado, sendo que algumas das críticas mais ouvidas prenderam-se com as multas a aplicar, o limite de horas de trabalho diárias e a obrigatoriedade de constituição de uma empresa para obtenção de uma licença. Os deputados, por sua vez, explicaram que a intenção de alterar o regulamento dos táxis vem já desde 2014, altura em que foi realizada uma primeira consulta pública, e que o documento agora apresentado foi elaborado pelo Governo e só depois apresentado no hemiciclo.

“A proposta de lei não traz segurança para os taxistas, só há multas. Além disso, nós não temos salário mínimo”, atirou um taxista. “Eu trabalho das 17h30 à meia-noite e só ganho mil patacas por dia, sem incluir o aluguer do táxi que ainda tenho de pagar à empresa”, complementou um outro condutor. Sobre o limite diário de nove horas laborais imposto no novo regulamento dos táxis e a obrigação dos taxistas ajudarem os passageiros com a bagagem, um outro condutor considerou que estes dois pontos os tornam “escravos”. “Os taxistas têm de ajudar os passageiros a carregar as malas, mas alguns taxistas são idosos e não têm capacidade quando a mala é pesada mas, mesmo assim, são obrigados a cumprir para não pagar uma multa de 1500 patacas”. O mesmo taxista considerou também que a obrigatoriedade de obtenção de uma licença através da constituição de uma empresa representa a “monopolização deste sector”.

De acordo com a proposta de lei, quem tiver sido condenado por crimes contra a vida, integridade física, propriedade, entre outros, fica impossibilitado de obter o cartão de identificação de condutor de táxi. Um outro taxista mostrou-se preocupado com este ponto do diploma, uma vez que, considera, “discrimina os indivíduos em reabilitação”. “Eu só tinha concluído o ensino primário e, na prisão, obtive o diploma do ensino secundário e, depois, o exame para obter a licença de taxista. Se o Governo de Macau discriminar os indivíduos em reabilitação nós não podemos sobreviver”, apontou. O mesmo taxista indicou também que o Governo incentiva os antigos presidiários a escolher profissões como cozinheiro e electricista, e questionou porque é que a carreira de taxista não é também incluída neste grupo.

Sulu Sou explicou aos presentes que a intenção de rever o regulamento dos táxis vem já desde 2014, altura em que foi realizada uma primeira consulta pública. Porém, explicou o deputado, o documento agora apresentado pelo Governo é diferente do de há quatros anos. Au Kam San, por sua vez, apontou que a proposta de lei foi elaborada pelo Executivo, tendo obtido a concordância do secretário para os Transportes e Obras Públicas antes de ser submetida à AL. Já Ng Kuok Cheong apontou que algumas das razões para a revisão legislativa estavam relacionadas com a situação actual do trânsito em Macau.