Ponte de Sai Van com medidas de controlo de trânsito para realização de simulacro

Os tabuleiros da Ponte de Sai Van vão estar hoje sob medidas de controlo de trânsito provisórias, pelas 11 horas, devido a um simulacro de salvamento em acidente de viação no tabuleiro inferior da ponte. As medidas serão aplicadas no tabuleiro inferior da ponte e nas entradas e saídas localizadas na Taipa e em Macau. O exercício vai ser conduzido pelo Corpo de Bombeiros, em conjunto com o Corpo de Polícia de Segurança Pública, a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes e a Sociedade Gestora da Ponte de Sai Van.

