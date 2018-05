Património intangível de Macau celebrado no próximo mês

O Dia do Património Cultural e Natural da China vai ser celebrado em Macau com um conjunto de eventos que vão desde exposições, palestras temáticas, workshops e actuações de companhias artísticas e culturais. A Casa do Mandarim e o Largo do Lilau são os locais escolhidos para acolher o Carnaval de Divulgação do Património Intangível de Macau que decorrerá nos dias 9 e 10 de Junho, entre as 10h30 e as 18 horas.

As actuações que vão ser apresentadas por companhias artísticas e culturais incluem Ópera Cantonense, Dança do Dragão Embriagado, Naamyam Cantonense (canções narrativas) e música ritual taoista. No âmbito das palestras e workshops preparados pelo Instituto Cultural (IC), responsável pela organização dos eventos, integram o programa dois dias de palestras sobre o “Panorama do Património Cultural Intangível de Macau”, que conta com o professor associado do Centro de Estudos das Culturas Sino-Ocidentais do Instituto Politécnico de Macau, Lam Fat Iam, “Crenças e Costumes de Na Tcha”, apresentada por herdeiros representativos dos itens representativos do património cultural intangível a nível nacional, Chiang Kun Kuong e Ip Tat, e o workshop sobre Arte dos Andaimes de Bambu, que ocorre nos dois dias.

No caso do workshop e palestras, os interessados devem inscrever-se no sistema de inscrição de actividades do IC. As celebrações têm como objectivo “promover um ambiente propício à salvaguarda do património cultural, bem como de elevar o conhecimento do público sobre os itens do património cultural intangível local”, que, através de actividades e modos de apresentação diversos, visam permitir “a comunicação e interacção e realçar e divulgar o património cultural intangível de Macau”. O Carnaval será aberto ao público em geral, com entrada livre para todos os eventos.