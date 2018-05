Novo modelo de inspecção fronteiriça integral “é mais aplicável a novas fronteiras”, afirma Governo

A implementação de um novo modelo de controlo fronteiriço nas Portas do Cerco e Porto de Gongbei não está nos planos do Executivo. A garantia foi dada numa resposta ao deputado Leong Sun Iok, que quis saber sobre a viabilidade da “inspecção fronteiriça integral” nas actuais fronteiras entre Macau e Zhuhai. Já a decisão de instalação de filas para os residentes de Macau no Porto de Gongbei “cai sobre a jurisdição das autoridades do continente”.

O Governo recusou a ideia de aplicar o novo modelo de “inspecção fronteiriça integral” ao posto fronteiriço das Portas do Cerco e o Porto de Gongbei, como vai acontecer com os novos canal Zhuhai-Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau e posto fronteiriço de Guangdong-Macau (Qingmao). As actuais fronteiras que ligam Macau e o município vizinho recebem mais de 120 milhões de entradas e saídas anualmente, sendo que a implementação do novo modelo de controlo implicaria trabalhos de transformação de larga escala em ambos os edifícios, que “já quase esgotaram o espaço útil”.

Quando inaugurada a Ponte do Delta, o novo modelo significa que os cidadãos que se dirigem para a China apenas precisam de Salvo Conduto concedido aos residentes de Hong Kong e Macau para a entrada e saída do continente e os que se dirigem a Macau apenas precisam do Bilhete de Identidade de Residente. Permitirá ainda passar apenas numa fila em vez de duas como no modelo anterior, esclareceu o Governo no arranque deste ano.

De acordo com a resposta a uma interpelação endereçada pelo deputado Leong Sun Iok, o Governo entende que “uma avaliação do potencial impacto de tal projecto de construção nos residentes e turistas e um estudo dos efeitos de desvio do posto fronteiriço de Qingmao, depois da sua inauguração, têm de ser conduzidos para um melhor planeamento”.

O Gabinete do secretário para a Segurança explica que, uma vez que o novo modelo de controlo fronteiriço envolve vários aspectos, como as fronteiras, inspecção sanitária e quarentena e infra-estruturas, “é mais aplicável a novas fronteiras”.

Na sua interpelação, Leong Sun Iok questionou ainda o Executivo sobre a “adopção de medidas de triagem para separar os residentes dos não-residentes nos canais automáticos do posto de Gongbei, e sobre a criação de novos canais destinados aos residentes de Macau com vista a facilitar a passagem daqueles que precisam de atravessar a fronteira todos os dias”.

Os problemas agravam-se nos períodos das grandes festividades e nas semanas douradas. Recorde-se que, de acordo com os dados avançados pelos serviços de migração de Gongbei, entre o primeiro e o quarto dias do Ano Novo Lunar deste ano, passaram pela fronteira cerca de 1.28 milhões de passageiros.

No documento, Leong Sun Iok referiu que foi informado que, no caso do posto de Gongbei, alguns cidadãos “levaram uma hora para passar a fronteira” durante o Ano Novo Chinês. “As autoridades devem então melhorar as respectivas medidas complementares com vista a facilitar a passagem destas pessoas”, escreveu o deputado, atirando o exemplo a seguir da fronteira das Portas do Cerco, onde é feita “a separação entre residentes e não-residentes, quer nos canais normais quer nos automáticos”.

O deputado sugeriu e instalação de filas para os residentes de Macau no Porto de Gongbei, ao que o Executivo responde que “a decisão cai sobre a jurisdição das autoridades do continente”. Acrescenta que “as FSM [Forças de Segurança de Macau] terão em consideração a situação de autorização de entrada nos dois lados e vão continuar a comunicação e a negociação com os homólogos do continente para optimizar a gestão de entradas e saídas”.