Ng Kuok Cheong quer que lesados do Pearl Horizon tenham direito às suas casas

O deputado Ng Kuok Cheong enviou ontem uma interpelação escrita em que questiona o Governo quanto à sua actuação do caso do Pearl Horizon. Para minimizar as preocupações dos promitentes-compradores de que o valor dos apartamentos seja reduzido e de que a sua construção não seja completada num futuro próximo, o pró-democrata aponta um conjunto de soluções. Entre elas, Ng sugere que o Executivo dê início a um concurso público e exija ao empreiteiro que mantenha o plano original de construção, de forma a serem completadas as transacções realizadas com os lesados do Pearl Horizon.

Ng Kuok Cheong recorda também uma resposta do Governo a uma interpelação sua de 2016, na qual foi prometido que, caso ganhasse a contestação apresentada pela Polytex junto dos tribunais, iria considerar um novo concurso público. “O Governo admite que, no passado, ao responder a uma interpelação escrita de um deputado, prometeu considerar dar início a um concurso público e ter em consideração os interesses dos promitentes-compradores?”, questiona agora o deputado. C.V.N com S.Q.