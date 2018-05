Licença de maternidade para funcionários públicos deve corresponder aos padrões da OIT, defende Lei Chan U

Lei Chan U defende a revisão do período de licença de maternidade das trabalhadoras da função pública. Numa interpelação escrita enviada ao Governo, o deputado considerou que não é prestada a devida atenção às necessidades dos funcionários públicos e recusa que exista uma “vantagem” por terem mais dias de licença de maternidade do que aqueles estabelecidos na Lei das Relações de Trabalho. “Esta ‘vantagem’ baseia-se na comparação com padrões extremamente baixos de licença de maternidade na Lei das Relações de Trabalho, não porque é boa o suficiente”, escreveu.

Numa altura em que o Governo está a detalhar a revisão da legislação das relações de trabalho e concluído o relatório da consulta pública sobre aquela lei, na qual mais de 90% concordou com a licença de paternidade remunerada e houve quem sugerisse o aumento da licença de maternidade para 90 dias para seguir o exemplo dos funcionários públicos e o aumento dos actuais 56 dias para 98, por forma a atingir o nível recomendado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), Lei Chan U vê uma oportunidade para o Governo “considerar aumentar o número de dias de licença de maternidade de funcionários públicos para os 98 requeridos pela OIT”.

No caso das licenças de maternidade, o Estatuto dos Trabalhadores da Função Pública aplica-se aos respectivos funcionários. Não existem, no entanto, informações suficientes sobre este regime, indica o deputado. “Quando foram implementadas as cláusulas de 90 dias de licença de maternidade para funcionários públicos? Como é que o Governo decidiu estabelecer este período?”, questionou.

Lei Chan U lembra que foi já no ano de 2000 que a OIT aumentou o período de licença de maternidade para “não menos do que 14 semanas, isto é, 98 dias. No entanto, o Estatuto não foi ajustado nesse sentido”. Fica atrás dos critérios da entidade internacional e não foi adaptada durante quase 30 anos, acrescenta.

O deputado espera ainda esclarecimentos sobre os planos específicos do Executivo em relação às provisões relativas ao parto natural e por cesariana, salas de amamentação, mães que trabalham e ainda amamentam e licença de paternidade.