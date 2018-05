Governo quer mais 100 câmaras em uniformes da polícia

O secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, anunciou ontem que o Governo tenciona adquirir mais 100 câmaras para os uniformes da polícia. Desde a entrada em funcionamento das primeiras 100 câmaras que os equipamentos foram usados em “quatro casos”, adiantou Wong Sio Chak “Estes equipamentos para determinados operações policiais são necessários, por isso vamos talvez requisitar mais 100 para prestar apoio na execução da lei”, afirmou o secretário durante a apresentação do balanço da criminalidade no primeiro trimestre de 2018. O secretário não adiantou quando estas câmaras vão ser adquiridas e entrar em funcionamento, uma vez que é necessário cumprir os procedimentos requeridos. Existem já 100 câmaras de vídeo instaladas desde o dia 14 de Março, explicou o secretário, acrescentando que, em Hong Kong, estes equipamentos encontram-se disponíveis desde 2013. O secretário indicou que as câmaras só serão ligadas em casos “graves e de disputa” e em respeito pelo princípio da confidencialidade dos dados pessoais, existindo um conjunto claro de instruções sobre a sua utilização. C.A.

