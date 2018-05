Fundação Rui Cunha recebe hoje conferência com especialista em aleitamento materno

A Fundação Rui Cunha vai receber hoje, pelas 19h30, uma conferência sobre os principais problemas por que passam as mães nos primeiros dias de vida do bebé. Christine Lam, especialista em aleitamento materno, será a oradora e, ao PONTO FINAL, explicou alguns dos desafios que enfrenta em Hong Kong, ao procurar consciencializar as mães para os benefícios de amamentarem os filhos.

Catarina Vila Nova

Christine Lam, a coordenadora do primeiro hospital ‘baby friendly’ (amigo dos bebés) de Hong Kong, vai estar hoje na Fundação Rui Cunha a conduzir uma conferência direccionada a pais. Ao longo de duas horas, a especialista em aleitamento materno vai explicar alguns dos problemas mais frequentemente encontrados por mães após o parto e durante a primeira semana de vida do bebé. Ao PONTO FINAL, Lam disse que ainda é frequente encontrar mães que, devido às pressões laborais e familiares, optam por recorrer ao leite em pó, apesar de, no hospital onde trabalha, serem já uma reduzida minoria. Em Hong Kong, ainda que as empresas de leite em pó sejam desencorajadas pelo Governo a contactar directamente as mães, explicou a enfermeira, os representantes de vendas costumam esperar pelas parturientes no exterior dos hospitais para lhes tentar vender os seus produtos.

“Eu vou falar dos problemas mais frequentes de quem foi mãe recentemente, tais como a capacidade de produzir leite e as preocupações mais recorrentes durante a primeira semana [de vida do bebé]. Também vou falar sobre bebés prematuros e, nestas situações, eu encorajo a mãe a continuar a retirar o leite com uma bomba e a manter o contacto pele com pele entre o bebé e a mãe”, explicou Christine Lam, que é também a vice-presidente do Sub-comité para a Promoção do Aleitamento da Autoridade Hospitalar do Queen Elizabeth Hospital (QEH) de Hong Kong. O QEH foi o primeiro hospital da RAEHK a obter, em Maio de 2016, a certificação de ‘baby friendly’, emitida pela Organização Mundial de Saúde e pela UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância).

Christine Lam admite que as pressões familiares ainda são um dos factores para as mães optarem por não amamentar, a par do regresso ao trabalho. “Se uma mãe estiver fraca ou cansada ou tiver passado por algumas complicações durante o parto, então os seus pais não querem que ela amamente de imediato”, explica. No que diz respeito ao ambiente laboral, a enfermeira considera que este se está a tornar mais positivo para as mães que escolhem amamentar. “Por isso nós encorajamos as mães a amamentarem por mais tempo e a ultrapassarem os obstáculos no seu local de trabalho para que continuem a conseguir bombear o leite”.

A consultora em aleitamento materno explica que, em Hong Kong, as empresas de leite em pó são desencorajadas a contactar directamente as mães, devido a um código existente no sector que, contudo, não é vinculativo. Ainda assim, apesar destas companhias não operarem dentro dos hospitais, Christine Lam descreve uma prática recorrente das representantes de vendas. “As vendedoras esperam fora do complexo hospitalar para divulgar as informações às mães. Isto está fora do nosso controlo porque elas estão a operar fora das nossas instalações”. De qualquer forma, continua a enfermeira, as mães podem chegar “muito facilmente” a estas empresas por elas próprias, explica.

A conferência com Christine Lam é dinamizada pela Associação Promotora de Aleitamento e Cuidados Infantis de Macau (APACIM) e acontece hoje na Fundação Rui Cunha, entre as 19h30 e as 21h30. A conversa irá decorrer em cantonense e será disponibilizada tradução simultânea para inglês.